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DEM'li vekilden yangın provokasyonu! Vatandaşlar oyunu böyle bozdu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır ve Mardin'de 15 vatandaşın hayatına mal olan yangınla ilgili düzenlenen taziyede, DEM Parti Milletvekili Saliha Aydeniz vatandaşları kışkırtıcı provokasyon yapmayı amaçladı. Vatandaşlar ise araya girerek DEM'li vekile, "Burası taziye evi, buranın huzurunu bozmaya hakkınız yok. Defolun gidin buradan" diyerek olası bir kargaşayı engelledi.

Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangında Zekiye Erdenli'nin (55) de hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 15'e çıktı. Erdenli, gözyaşları arasında defnedildi.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve beraberindekiler, Mazıdağı ilçesine bağlı Yücebağ Mahallesi'nde yangından dolayı vefat eden vatandaşların ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

DEM'li vekilden yangın provokasyonu! Vatandaşlar böyle bozdu - 1. Resim

DEM PARTİ'DEN PROVOKASYON DENEMESİ

Yangının olduğu ilk dakikadan itibaren Mazıdağı ilçesinde bulunan, vefat edenlerin cenaze töreni ve taziyelerine katılan Vali Akkoyun'a vatandaşların gösterdiği ilgiyi DEM'li milletvekilleri hazmedemedi.

Vali Akkoyun Yücebağ Mahallesi'nde vatandaşların taziyesine katılarak acılarına ortak olduğu sırada DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz yangınla ilgili provokasyon yapmak istedi. Vali Akkoyun ve AK Parti Milletvekili Kılıç'ın sağduyulu davranmasıyla DEM Parti'lilerin provokasyonu boşa çıkarken, Yücebağ Mahallesi sakinleri ve taziye sahipleri Vali Akkoyun'a sahip çıkarak provokasyona izin vermedi. Yücebağ Mahallesi'ndeki vatandaşlar Vali'den özür dileyerek, "Bunlar bizden değil" dedi.DEM'li vekilden yangın provokasyonu! Vatandaşlar böyle bozdu - 2. Resim

"BURASI TAZİYE EVİ, DEFOLUN GİDİN BURADAN"

DEM Parti milletvekiline bağıran köylüler, "Burası taziye evi, buranın huzurunu bozmaya hakkınız yok. Defolun gidin buradan" diyerek DEM Parti'lilere tepki gösterdi.

Daha sonra Vali Akkoyun'un yanına gelen köylüler ve taziye sahipleri, Vali ve AK Parti Milletvekilinden özür dileyerek, "Bunlar bizim köyden değil, sadece provokasyon için buradalar. Bunları tanımıyoruz. Lütfen kusurumuza bakmayın. Bunlar bizim de huzurumuzu bozuyorlar" dediler.

DEM'li vekilden yangın provokasyonu! Vatandaşlar böyle bozdu - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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