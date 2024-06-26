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Haberler > Ekonomi > Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan tartışmalara noktayı koydu

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan tartışmalara noktayı koydu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milyonlar temmuzda asgari ücrete ara zam beklerken, hükümet üstüne basa basa zam yapmayacağını belirtiyor. Konu hakkında son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Bakan Işıkhan, "Asgari ücrette artış olmayacak. Yeni asgari ücreti için aralıkta bir araya geleceğiz" dedi.

Milyonlar asgari ücrete temmuzda zam yapılmasını bekliyor. Ancak hükümet kanadının önceliği enflasyonu düşürmek. Bu nedenle ekonomi yönetimi ara zamma sıcak bakmıyor. 

HAMZA DAĞ: TEMMUZDA BİR SÜREÇ OLMAYACAK

Dün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, asgari ücrete ara zam konusunda, "Burada artık esas mücadelemiz enflasyonu düşürmek noktasında. Haziran'dan itibaren de enflasyondaki düşüşü görmeye başlayacağız. Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir sürecin olmayacağını söyleyebilirim" dedi.

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZDA ZAM YOK 

Bugün ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da bir açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, asgari ücrete ara zamma kapıyı bir kez daha kapattı. Işıkhan temmuzda zam olmayacağını söyledi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI ARALIKTA

AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi parlamento muhabirlerinin sorularını cevaplayan Bakan Işıkhan, "Asgari ücrette ara zam olacak mı?" sorusu üzerine Işıkhan, "Asgari ücrette herhangi bir artış olamayacak. Geçen aralık ayında da biz bunu ifade ettik. Göstergeler de çok olumlu geliyor. İnşallah aralık ayında asgari ücreti belirlemek üzere bir araya geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Amaçlarının geçici refahı sağlamak olmadığını vurgulayan Işıkhan, kalıcı refahı sağlamak için böyle bir karar aldıklarını ifade etti. Işıkhan, bunun neticelerini yıl sonuna doğru enflasyon düşüşüyle birlikte göreceklerini bildirdi.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücrete ocak ayında yüzde 49 oranında zam yapılmıştı. Böylece 11.402 lira olan asgari ücret 17 bin 2 liraya yükselmişti. 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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