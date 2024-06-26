Merkez Bankası haziranda faiz artıracak mı? İşte ekonomistlerin beklentisi

Merkez Bankası haziran ayı faiz kararını yarın saat 14.00'te açıklayacak. Merkez'in kararı merakla beklenirken, piyasa bu ay faizde değişiklik olmayacağı görüşünde. Ekonomistlerin katıldığı anketlere göre, faizin yüzde 50 seviyesinde sabit kalması bekleniyor. İşte AA Finans, TCMB, Reuters, BloombergHT ve Foreks anketlerinin sonuçları...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haziran ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Milyonların merakla beklediği karar 27 Haziran Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak. Ekonomistler faizin sabit bırakılmasını bekliyor.

FAİZ MARTTA YÜZDE 50'YE ÇIKTI

Merkez Bankası mart ayında sürpriz bir karar alarak faizi 500 puan artırdı ve yüzde 50 seviyesine çıkardı. Böylece haziran 2023'te yüzde 8,5'te bulunan faiz, yüzde 50'ye gelmiş oldu. Bu dönemde faizdeki artış 4150 baz puan oldu.

EKONOMİSTLER FAİZİN SABİT KALMASINI BEKLİYOR

Piyasada bu ayki faiz kararına ilişkin genel beklenti yüzde 50 seviyesinde sabit bırakılması yönünde. İşte TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ekonomistlerin tahminleri:

AA ANKETİ

AA Finans'ın 27 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde.

TCMB ANKETİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 50,51 iken, bu anket döneminde yüzde 50,77 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 50,00 olarak gerçekleşti.

REUTERS ANKETİ

Reuters anketine katılan 11 ekonomistin tamamı politika faizinin bu ay sabit tutulacağı tahmininde bulundu.

BLOOMBERGHT ANKETİ

Ankete katılan 26 kurumun tamamı politika faizinin yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmasını bekliyor.

Bu ankette 20 kurum da 2024 yıl sonuna dair faiz tahminini paylaştı. Buna göre piyasanın 2024 yılının sonunda politika faizi için tahmini yüzde 47,25 oldu.

2024 yıl sonu faiz tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 50 seviyesinde, en düşük beklenti yüzde 40 seviyesinde kaydedildi.

FOREKS ANKETİ

Foreks'in anketinde haziran ayı toplantısına ilişkin medyan beklenti faizin yüzde 50,00 seviyesinde tutulacağı yönünde oluştu. Ankete katılan 17 ekonomistin tamamı faizin sabit bırakılacağı beklentisini dile getirdi.