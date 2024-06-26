Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Otomobil alacaklar dikkat! Yeni yönetmelik ertelendi, satışlar devam edecek

Otomobil alacaklar dikkat! Yeni yönetmelik ertelendi, satışlar devam edecek

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Otomobil alacaklar dikkat! Yeni yönetmelik ertelendi, satışlar devam edecek
Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı, Haber

Ekonomi Haberleri

Otomotiv sektöründe 7 Temmuz'da uygulamaya girecek olan Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin yürürlüğe gireceği tarih 31 Ağustos'a ertelendi. Böylece halen stokta olan ve 2 ay boyunca ithal edilecek araçlar mevcut yönetmelikle satılabilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın söz konusu düzenlemeye ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin uygulama tarihi 7 Temmuz 2024'ten 31 Ağustos 2024'e tarihe ertelendi.

Böylece halen stokta olan ve önümüzdeki 2 ay boyunca ithal edilecek araçların mevcut güvenlik yönetmeliğiyle satışı için ek süre sağlanmış oldu.

BAZI ZORUNLULUKLAR GETİRİLİYOR

Avrupa Mutabakatı kapsamındaki uygulanacak Genel Güvenlik Yönetmeliği ile sıfır araçlarda asgari bazı güvenlik ve teknoloji ürünlerini bulundurmak zorunlu hale getiriliyor.

Daha önce opsiyonel olarak sunulan acil durum frenleme asistanı, sürücü yorgunluk algılama sistemi, kaza veri kaydedicisi, ani frende yanan flaşörler, hız sabitleme sistemi, şerit takip asistanı, geri görüş kamerası ve park sensörleri gibi güvenlik sistemleri sıfır araçlarda standart olarak sunulacak.

Söz konusu şartları taşımayan sıfır araçların satışı yapılamayacak.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Bingöl'deki depremin ardından Naci Görür'den korkutan sözler: Hiç hoş değilKontrol için hastaneye gitti, hayatının şokunu yaşadı! Doktoru: Nadiren gördüğümüz bir olay
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan tartışmalara noktayı koydu - EkonomiBakan Işıkhan tartışmalara noktayı koyduDekoratif amaçlı dikmişti! 5 yıl sonra meyve verince gözlerine inanamadı - Ekonomi5 yıl sonra meyve verince gözlerine inanamadıMerkez Bankası haziranda faiz artıracak mı? İşte ekonomistlerin beklentisi - EkonomiMerkez Bankası faiz artıracak mı?Kritik karar cuma geliyor! Borsa ‘gri liste’ sonrası yeni zirvelere mi? - EkonomiBorsa ‘gri liste’ sonrası yeni zirvelere mi?Bakanlık'tan CHP'li Deniz Yavuzyılmaz'ın "18 milyar liralık kamu zararı" iddiasına yalanlama - EkonomiBakanlık'tan CHP'li vekile yalanlamaPozitif hava 2 haftada dağıldı! Bitcoin’de 45 bin dolar senaryosu mu? - EkonomiBitcoin’de 45 bin dolar senaryosu mu?
Sonraki Haber Yükleniyor...