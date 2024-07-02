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Beylikdüzü’nde fabrikada çıkan yangın kısa süre içerisinde söndürüldü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2 Temmuz günü Beylikdüzü'nde meydana gelen yangının ardından vatandaşlar yangın nerede, neden çıktı merak ederken son durumu araştırmaya başladı. Bugün öğlen saatlerinde başlayan fabrika yangınına ekipler sevk edilirken kısa süre içinde söndürüldü.

Bugün öğlen saatlerinde başlayan fabrika yangınının ardından çıkan dumanlar vatandaşın dikkatini çekerken Beylikdüzü yangın son dakika aramasını yaptı. Dumanların ardından yetkililere yapılan ihbar sonucu olay yerine ekipler sevk edildi.

BEYLİKDÜZÜ YANGIN SON DURUM NEDİR, SÖNDÜ MÜ?

2 Temmuz'da Beylikdüzü'nde bir fabrikada çıkan fabrika yangınına ekipler sevk edilirken kısa süre içinde kontrol altına alındı. Sanayi sitesinde tadilat anında kaynak yapılırken çıkan kıvılcım sonucu ot yangını çıktı. Bir kısımda etkili olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde 13.30 gibi meydana gelen yangının bir boya fabrikasında çıktığı bilinirken kaynak makinesinden dolayı çıktığı bilgisi öğrenildi.

Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği bölgede yangın kontrol altına alındı.

Beylikdüzü’nde fabrikada çıkan yangın kısa süre içerisinde söndürüldü - 1. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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