Fethiye'de korkutan yangın! Zeytinlik alanda çıktı, ormana sıçradı... Büyümeden söndürüldü
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Muğla Fethiye'de zeytinlik alanda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın korkuttu. Ekiplerin havadan ve karadan tarafından yaptığı müdahale sonrası yangın büyümeden söndürüldü.
Türkiye'nin batısı alevlerle mücadele ediyor. İzmir ve Aydın'da çıkan orman yangınları sonrasında Muğla'nın Fethiye ilçesinde alevler yükseldi. Yangın ekiplerin mücadelesiyle söndürüldü.
ZEYTİNLİK ALANDA ORMANA SIÇRADI
Alevler, Fethiye ilçesi Esenköy Mahallesi’ndeki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Rüzgarın etkisiyle giderek şiddetlenen alevler ormanlık alana sirayet etti.
EKİPLERİN YOĞUN MÜCADELESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangın sonrasında bölgeye intikal etti. Helikopter ve arazözler ile yapılan söndürme çalışmaları alevler şiddetlenmeden sonuç verdi.
Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı