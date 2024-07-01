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Fethiye'de korkutan yangın! Zeytinlik alanda çıktı, ormana sıçradı... Büyümeden söndürüldü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Fethiye&#039;de korkutan yangın! Zeytinlik alanda çıktı, ormana sıçradı... Büyümeden söndürüldü

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Muğla Fethiye'de zeytinlik alanda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın korkuttu. Ekiplerin havadan ve karadan tarafından yaptığı müdahale sonrası yangın büyümeden söndürüldü.

Türkiye'nin batısı alevlerle mücadele ediyor. İzmir ve Aydın'da çıkan orman yangınları sonrasında Muğla'nın Fethiye ilçesinde alevler yükseldi. Yangın ekiplerin mücadelesiyle söndürüldü.

ZEYTİNLİK ALANDA ORMANA SIÇRADI

Alevler, Fethiye ilçesi Esenköy Mahallesi’ndeki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Rüzgarın etkisiyle giderek şiddetlenen alevler ormanlık alana sirayet etti.

Fethiye'de korkutan yangın! Zeytinlik alanda çıktı, ormana sıçradı... Büyümeden söndürüldü - 1. Resim

EKİPLERİN YOĞUN MÜCADELESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangın sonrasında bölgeye intikal etti. Helikopter ve arazözler ile yapılan söndürme çalışmaları alevler şiddetlenmeden sonuç verdi.

Fethiye'de korkutan yangın! Zeytinlik alanda çıktı, ormana sıçradı... Büyümeden söndürüldü - 2. Resim

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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