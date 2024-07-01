Fethiye'de korkutan yangın! Zeytinlik alanda çıktı, ormana sıçradı... Büyümeden söndürüldü

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Anadolu Ajansı 1 Temmuz 2024 19:10 - Güncelleme: 1 Temmuz 2024 19:21 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Muğla Fethiye'de zeytinlik alanda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın korkuttu. Ekiplerin havadan ve karadan tarafından yaptığı müdahale sonrası yangın büyümeden söndürüldü.