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Yangında hasar gören Assos Ören yeri, ziyarete açıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen yangında Assos Antik Kenti'ndeki makilik bir alanın etkilenmesinin ardından alan, 3 gün süreyle kapanmıştı. Yaz aylarının gelmesiyle beraber ziyarette bulunmak isteyenler ise Assos Antik Kenti ziyarete açıldı mı, açık mı araştırmaya başladı.

Çanakkale'de çıkan orman yangınının ardından hasar gören Assos Ören yeri yangından etkilenmesi nedeniyle 3 gün boyunca ziyarete kapatılmıştı. Hasarın giderilmesiyle beraber antik kent ziyaretçilere açıldı. Gitmek isteyenler ise Assos Antik Kenti saat kaçta açılıyor merak etmeye başladı.

YANGINDAN ETKİLENEN ASSOS ANTİK KENTİ AÇILDI MI?

3 gün boyunca ziyarete kapatılan antik kent, yeniden açıldı. Behram köyünde kentin girişinde başlayan yangın, rüzgardan dolayı büyürken kazı evini teğet geçen, bir arazözün yanmasına sebep olan ve zeytinlik alanları da etkilemişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca söndürme ve soğutma işlemlerinin daha detaylı gerçekleşmesi için Assos Ören Yeri 3 gün boyunca kapatılmıştı.

Yangında hasar gören Assos Ören yeri, ziyarete açıldı - 1. Resim

Orman Bölge Müdürlüğü denetiminde yangının hasarının temizlenmesinin ardından ziyaret etmek isteyenler için alan yeniden açıldı. Behram Köy Muhtarı Numan Türkay, "3 gün boyunca kapalı olan ören yerlerimiz 30 haziran itibariyle ziyaretçilerimize yeniden açılmıştır. Tüm ziyaretçilerimizi Assosumuza bekliyoruz" dedi.

Yangında hasar gören Assos Ören yeri, ziyarete açıldı - 2. Resim

Yangında hasar gören Assos Ören yeri, ziyarete açıldı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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