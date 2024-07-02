AK Parti'den Kayseri'deki provokasyona ilişkin açıklama: İki ülkedeki olayların üst aklı aynı

AK Parti Hatay vekili Yayman, Kayseri ve Suriye'deki olaylarda hedefin iki ülke arasındaki yeni dönem olduğunu söyledi. Kayseri’deki eylemi başlatan üst akıl ile Suriye’deki eylemlerin arkasındaki üst aklın aynı olduğunu ifade eden Yayman, MOSSAD, CIA, YPG gibi organların sosyal medya üzerinden saldırı başlattığını anlattı.

Türkiye ve Suriye Kayseri'de 7 yaşındaki bir kız çocuğunun yabancı uyruklu bir kişi tarafından istismar edilmesi sonrası karıştı. İki ülkenin yetkilileri sağduyu çağrısı yaptı.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da CNN Türk’te Kayseri’de başlayarak ülke geneline yayılan olayların hedefininTürkiye’nin Suriye politikası olduğunu söyledi.

"BU VANDALLIKTIR"

Hedefin Türkiye’nin yeni Suriye politikasının engellenmesi olduğunu kaydeden Milletvekili Yayman programda yaptığı konuşmada, “Türkiye’ye, aziz milletimize geçmiş olsun. Asıl önemli olan bu olaylar neden oldu ve kim düğmeye bastı? Cumhurbaşkanımızın ifadeleri çok önemli. Bu vandallıktır, kabul edilemez. Bayrak yakma eylemleri dahil TIR’lara yapılan eylemleri lanetliyoruz. Zaman ayarlı bir provokasyonla karşı karşıyayız. Kayseri’de başlayan olaylar Afrin’de devam ederken temel hedef Türkiye’nin Suriye politikasıydı.

Belli ki MİT başta olmak üzere TSK, polis ve güvenlik güçleri diplomasi yürüttü. Çok önemli yeni bir dönem başlıyor. Bu eylemlerin amacı uzatılan elleri kırmak, Türkiye-Suriye arasındaki yeni dönemi baştan engellemek istiyorlar.

Burada tecrübeli insanlar net olarak görürler. Kayseri’de eylemi yapanlar ile El Bab’da Tük bayrağına yönelik irade aynı.

"ÜST AKIL AYNI"

Provokasyonun bölgede faaliyet gösteren bazı istihbarat ve terör örgütlerini rahatsız ettiğini ifade eden Yayman; “Kayseri’deki eylemi başlatan üst akıl ile Suriye’deki eylemlerin arkasındaki üst akıl aynı.

Bunun hedefi Türkiye’nin yeni Suriye politikasıdır. Bizim bu olaylarda dikkat etmemiz gereken bir olay var. TIR zararları telafi edilecektir. Ancak burada açık bir kapının olduğunu gördük.

Sosyal medya üzerinden birtakım etki ajanları tarafından MOSSAD, CIA, YPG gibi organlar sosyal medya üzerinden saldırı başlatıyor. Milletimizin en büyük değeri olan Türk bayrağına saldırı yapıyorlar. Türk bayrağı motif olarak seçildi. Ancak sağduyu hakim oldu. Suriyeliler evlerine dönmeliler. Suriyeliler pek çok olayla anılıyorlar. Ancak devletin varlığına yönelecek eller konusunda duyarlı olmamız lazım.

"ABD TERÖRİSTAN KURMAK İSTİYOR"

Bu olaylardan kim fayda sağlıyor. Bu soru çok önemli. Bu eylemlerin amacı Türkiye ile ESAD rejimi arasındaki diplomasi trafiğinin engellenmesidir. Buna asla müsaade edilmemelidir. Ben iki devlet arasındaki ilişkilerin yumuşamasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Buradan bulanık suda balık avlamak isteyenler fayda sağlayacak.

Türkiye Suriye’de toprak bütünlüğünün sağlanmasını istiyorum diyor. Ama ABD bölgede bir teröristan kurmak istiyor. Bu bölgede tampon bölge oluşturulması önemli. Dünkü görüntülerde Türk bayraklarına saldıranların ellerindeki silah ve mühimmatlar görünüyor. Bunu kimin yaptırdığı belli. Bölgedeki istikrarsızlık ABD ve İsrail’in faydasınadır. İsrail’in Lübnan’a müdahale etmek istediği ortamda Cumhurbaşkanımızın tavrı çok önemli. Kayseri’nin de özellikle belli kişiler tarafından adeta bir laboratuvar olarak seçildiği görülüyor” dedi.

"VATANDAŞLARIN UYANIK OLMASI LAZIM"

Türk bayrağına yapılan saldırılara tepki gösterilebileceğini, ancak cana ve mala zarar verecek eylemlerden kaçınılması gerektiğini belirterek tüm vatandaşlara itidal çağrısı yapan Milletvekili Yayman; “Cumhurbaşkanımız ESAD ile görüşme yapılması konusunda yeniden görüşülebilir dedi. Bu çok olumlu bir hava oluşturdu. Suriye’deki muhalif güçler biz kardeşiz dedi. Bu iklim oluşmuşken bu eylemlerin bu iklimi bombalamaya yönelik olduğunu düşünüyorum. Kırıkhan’da Suriyeli diye Türk vatandaşının lokantası yakıldı. Reyhanlı’da ise valimizin ve güvenlik güçlerinin dikkati ile olay yaşanmadı. Bu olayların profesyonel istihbarat örgütünün senaryosu olduğunu görmek lazım. Vatandaşlarımızın uyanık olması lazım.

Bu olaylarda toplumu provokasyonla harekete geçirmenin kolay olduğunu gördük. İnsanların kutsallarına yönelik eylem yaparak toplumun sinir uçlarına dokunacak şekilde yayınlayınca tepkiye yol açıyor. Türkiye huzur adasıdır. Hepimizin bu kardeşliği koruması gerekiyor” ifadelerini kullandı.