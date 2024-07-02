MİT'ten Kayseri ve Suriye'deki olaylarla ilgili açıklama: Provokatörler yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan (MİT) "Türkiye ve Suriye'nin kuzeyindeki olaylar yakından takip edilip, gerekli müdahaleler yapıldı" açıklamasını yapıldı. Açıklamada, "Provokatif eylemlerde bulunan kişiler yakalandı" ifadelerine yer verildi.

Suriye ile çözüme sabotaj! İçte ve dışta sınırsız tahrik

Suriye ile çözüme sabotaj! İçte ve dışta sınırsız tahrik

Güvenlik kaynakları, “Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Güçleri hem Türkiye içinde hem de Suriye’nin kuzeyinde eşgüdüm halinde yaşanan olayları takip etmiş ve gerekli müdahaleler yapmıştır” açıklamasını yaptı.

"OLAYLAR TAKİP EDİLDİ, GEREKLİ MÜDAHALELER YAPILDI"

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, şunlar kaydedildi:

“Kayseri’de Suriyeli bir kişinin Suriyeli küçük bir çocuğa tacizde bulunduğu iddiaları üzerine önce Kayseri’de başlayan olaylar sonrasında Suriye’nin kuzeyinde de etkisini göstermiştir. Türkiye’de provokatörlerin Suriyelilere karşı düzenlediği eylemlere karşı olarak, Suriye’nin kuzeyinde de Türk güçlerinin kontrolü altındaki bölgelerde karışıklıklar meydana gelmiştir.

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Hatay, Gaziantep, Kayseri, Konya, Bursa ve İstanbul Sultanbeyli’de gece boyu Suriyelilere ve Suriyelilere ait iş yerlerine yönelik eylemler olduğu gözlemlenmiş, Suriye tarafında da Türklere karşı eylemler yapılmıştır.

Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Güçleri hem Türkiye içinde hem de Suriye’nin kuzeyinde eşgüdüm halinde yaşanan olayları takip etmiş ve gerekli müdahaleler yapmıştır.

"PROVOKATİF EYLEMLERDE BULUNANLAR YAKALANDI"

İlgili Haberler Suriye ile çözüme sabotaj! İçte ve dışta sınırsız tahrik

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı faaliyet gösteren, Türkiye’nin izlediği dış politikaya karşı düzeni bozmak isteyen provokatif eylemlerde bulunan kişiler ve eylemlerde yer alanlar yakalanmış, bu kişiler hakkında gerekli işlemler yapılmıştır. Eylemlere karışan ve olayları kızıştıran her kişi tespit edilerek, gerekli işlemlerin yapılmasına devam edilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yönelik yapılan bu eylemlere hiçbir şekilde izin verilmeyecektir.”