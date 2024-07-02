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Suriyeli muhalif komutanlardan peş peşe açıklama: Hataya hatayla karşılık vermeyelim

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Suriyeli muhalif komutanlardan peş peşe açıklama: Hataya hatayla karşılık vermeyelim
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Suriye Devriminin Sembol İsimlerinden II. Kolordu Komutanı Fehim İsa, Suriye’de Türkiye kontrolündeki bölgelerde meydana gelen olaylar ile ilgili “Hataya hata ile karşılık vermemeliyiz” dedi. Şamiye Cephesi komutanı Ebul İz de "Barış içinde bir arada yaşamanın ve halkın tüm bileşenleri arasındaki karşılıklı saygının imajını çarpıtanlardan hesap sormak için çalışacağız" ifadelerini kaydetti.

Pazar günü Kayseri'de 7 yaşındaki kız çocuğunun yabancı uyruklu biri tarafından istismar edilmesi kenti savaş alanına çevirdi. Olaylar dün Suriye'ye de sıçradı. 

Türkiye ile Suriye arasındaki karşılıklı normalleşme adımlarının atıldığı süreçte yaşanan bu gerilim hakkında Suriye'nin iki önemli komutanından açıklama geldi. 

"Provokatörlere uymamamız gerek" diyen Suriye Devriminin Sembol İsimlerinden II. Kolordu Komutanı Fehim İsa, "Özgürleştirilmiş bölgelerde görevini yerine getiren Türk kardeşlerimize saldıran kamu malları ile özel mülklere zarar vermen provokatörlere uymamamız gerek fitne ateşi yakan fitneye körük ile gidenlerin peşine takılmamamız gerek Türk bayrağına saygılı olmamız gerek mübarek devrim bayrağımızın bizim için kutsal olduğu gibi Türk bayrağı da Türk kardeşlerimiz ve bizim için kutsal ve önemlidir son olarak özgür halkımızı akıllı ve bilinçle olmaya davet ediyoruz özgürleştirilmiş bölgeleri belirsizliğe sürüklememeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Suriyeli muhalif komutanlardan peş peşe açıklama: Hataya hatayla karşılık vermeyelim - 1. Resim

 Fehim İsa

"SABOTAJ VE SUİSTİMAL EYLEMİNİ KINIYORUZ"

Şamiye Cephesi komutanı Ebul İz de Suriye halkının mücadelesinde yanlarında olan Türk halkının "bir takım ırkçılarla karıştırılmaması gerektiğine işaret etti.

Kurtarılan bölgelerin yaşadığı güvenlik ve istikrarın sürdürülmesinin öneminin altını çizen Ebul İz, "Bu açıdan bakıldığında Cephe El Şamiye liderliği, üyelerine güvenlik ve emniyeti sağlamak, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile bunların çalışanlarını korumak için üzerlerine düşen görevi yerine getirmeleri gerektiği konusunda talimatlar yayınladı.

Bu nedenle devrimci halkımızı itidalli davranmaya ve meşru taleplerini barışçıl bir şekilde ifade etmeye çağırıyoruz" dedi. "Sivil barışı korumanın" önemine değinen Şamiye Cephesi komutanı Ebul İz, "Ayrıca insanlara veya mallara yönelik her türlü sabotaj veya suistimal eylemini de güçlü bir şekilde kınıyoruz ve barışçıl hareketin, barış içinde bir arada yaşamanın ve halkın tüm bileşenleri arasındaki karşılıklı saygının imajını çarpıtanlardan hesap sormak için çalışacağız" ifadelerini de kullandı.

Müşterek Kuvvetler ise "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilgili kurumlarıyla temas halinde bulundukları" ifade ederek, "Özgürleştirilmiş Bölge halkını fitne sahiplerinin peşinden gitmemeye" çağırdı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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