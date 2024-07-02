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Kayseri kışkırtmasında polisten göstericilere dikkat çeken tepki: Milliyetçiliğin paşası benim, provokasyona gelmeyin

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kayseri'deki çocuk istismarı sonrası patlak veren olaylar büyümeye devam ediyor. Çok sayıda ilde yabancı uyruklularla tansiyon yükseldi. Kayseri ve Suriye'deki olaylar sonrası Sultanbeyli'de de bir grup sokağa çıktı. Vatandaşları sakinleştirmeye çalışan bir polis memuru "Milliyetçiliğin ağası da, paşası da benim. Provokasyona gelmeyin" şeklinde seslendi. 

Kayseri'de geçtiğimiz günlerde Suriye uyruklu 7 yaşındaki kız çocuğu 26 yaşındaki kuzeni tarafından pazar yerinde istismar edildi. Şüpheli tutuklanırken istismar haberi kenti ayağa kaldırdı. Yabancı uyruklulara ait ev ve iş yerleri ateşe verildi. Olaylarda 67 kişi  gözaltına alındı. 

Türkiye ve Suriye arasında karşılıklı normalleşme mesajlarının verildiği günlerde yaşanan olaylar Suriye'ye de sıçradı. Dışişleri Bakanlığı, Suriye’deki münferit saldırılarla ilgili yazılı açıklama yaparak, Türkiye’nin Suriye halkının esenliği için gösterdiği çaba ve ilkeli duruşunun her türlü provokasyonun üzerinde olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada “Devletimizin adli süreçleri işlettiği bir suçun ardından yaşanan hadiselerin sınırımız ötesinde provokasyonlara malzeme edilmesi yanlıştır” ifadeleri kullanıldı. 

"PROVOKASYONA GELMEYİN"

Türkiye'de pek çok kent hem Kayseri'deki hem de Suriye'deki olaylar sonrası ayağa kalktı. İstanbul Sultanbeyli de olayların yaşandığı yerlerden biri oldu. 

Sokağa çıkan gruba müdahale eden polis ekipleri kalabalığı dağıtırken bir polisin söylediği sözler dikkat çekti.

Polis memurunun gruba "Milliyetçiliğin ağası da, paşası da benim. Provokasyona gelmeyin" şeklindeki sözleri ve olaylar kameraya anbean yansıdı. 

 

 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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