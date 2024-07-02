Kayseri'de provokatif eylemlere katılan 474 kişi gözaltında! Yerlikaya'dan "itidal" çağrısı

Kayseri'de meydana gelen olayların ardından provokatif eylemlere katılan 474 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "285'inin çeşitli suçlardan adli kaydı var. Provokasyonlara gelmeyelim. İtidalli davranalım. " dedi.

Önceki gece Kayseri'de Suriye uyruklu bir şahıs, akrabası olan bir kız çocuğuna istismarda bulunmuş ve olayın açığa çıkmasının ardından kent sokakları karışmıştı.

GÖZALTI SAYISI 475' YÜKSELDİ

Konu gündemdeki yerini korurken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaylara karışan çok sayıda kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya, "Kayseri’de meydana gelen çirkin olay sonrası ülkemiz genelinde bazı şehirlerimizde dün gece Suriyelilere yönelik provokatif eylemler gerçekleştirilmiştir. Yasa dışı yollara başvurularak gerçekleştirilen provokatif eylemler sonrası 474 şahıs gözaltına alınmıştır." dedi.

285'İNİN SABIKA DOSYASI KABARIK

Bakan Yerlikaya açıklamasını şöyle sürdürdü: "Gözaltına alınan şahısları 285'inin çeşitli suçlardan (Göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu, yağma, hırsızlık, mala zarar verme, cinsel taciz, dolandırıcılık, parada sahtecilik, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma v.b) adli kaydı olduğu tespit edilmiştir.

İTİDAL ÇAĞRISI YAPTI

Kıymetli Vatandaşlarım; Provokasyonlara gelmeyelim. İtidalli davranalım. Hukuk dışı yollarla, insanlara, çevreye ve mallara zarar vererek suç işlemeyelim. Devletimiz güçlüdür. Devletimize ve Milletimize karşı bu komploları kuranlar hak ettikleri karşılığı göreceklerdir."