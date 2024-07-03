Zehir tacirlerine darbe! 45 ilde operasyon düzenlendi, 320 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 45 ilde düzenlenen “NARKOÇELİK-25” operasyonlarında 320 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlarda 539 Kg Uyuşturucu Madde, 2 Milyon 30 Bin 500 adet kök kenevir ve kök skunk,188 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi.

Emniyet ve Jandarma ekipleri 45 ilde harekete geçti! Zehir tacirlerine yönelik dev bir operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda 538 kg uyuşturucu madde, 2 milyon 30 bin 500 adet kök kenevir ve kök skunk, 188 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 320 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre;

"Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca; 765 ekip ve 1910 personel, 9 hava aracı ve 26 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İstanbul, Ankara, Gaziantep, Adana, Sivas, İzmir, Denizli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Malatya, Mersin, Bursa, Samsun, Afyonkarahisar, Balıkesir, Sakarya, Tekirdağ, Kayseri, Burdur, Manisa, Batman, Çorum, Isparta, Hatay, Kahramanmaraş, Düzce, Giresun, Kütahya, Osmaniye, Siirt, Yozgat, Eskişehir, Mardin, Muğla, Adıyaman, Bitlis, Bolu, Kırıkkale, Kilis, Hakkâri, Rize, Yalova, Ağrı ve Diyarbakır olmak üzere 45 ilde "NARKOÇELİK-25” operasyonları düzenlendi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlar sonucu 538 kg uyuşturucu madde, 2 milyon 30 bin 500 adet kök kenevir ve kök skunk, 188 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

320 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandı."