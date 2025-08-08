Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Akdeniz'de ihlale geçit vermedik! Donanmamız Rum oyununu bozdu

Akdeniz’de ihlale geçit vermedik! Donanmamız Rum oyununu bozdu

Rumların, Türkiye’nin Akdeniz’deki kıta sahanlığını ihlal etme teşebbüsü sahada akamete uğratıldı. Edinilen bilgiye göre, Doğu Akdeniz’de yapılacak bir kablo döşeme çalışması için yayınlanan Navtex’in Türk kıta sahanlığını da kapsaması karşısında donanma teyakkuza geçti.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Geçtiğimiz salı günü Cebelitarık bayraklı FUGRO GAUSS gemisinin jeofizik araştırmaları için NAVWARN duyurusu yayımlandı. Duyurunun, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığını ihlal ettiği tespit edildi.

Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı tarafından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) gerekli uyarılar yapıldı. Millî Savunma Bakanlığı ise NAVWARN duyurusuna karşı Navtex yayımladı. Gerekli tedbirlerin alınması için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, bölgede hava ve deniz unsurları görevlendirdi. Unsurlar arasında bir karakol gemisi bir de fırkateynin yer aldığı öğrenildi. Bahse konu geminin faaliyetleri yakın takibe alındı. Söz konusu takibin hâlen devam ettiği öğrenilirken, Cebelitarık bayraklı geminin Türk kıta sahanlığına yaklaşmadığı belirtildi. MSB Kaynakları, geminin Türkiye’nin kıta sahanlığını ihlal etmeye kalkması durumunda gereğinin sahada yapılacağını vurguladı.

ANKARA'DAN İZİN ALINMALI

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de 18 Mart 2020 tarihinde BM’ye bildirdiği kıta sahanlığı haklarına yönelik kararlılığın masada ve sahada gösterilmeye devam ettiğini belirten kaynaklar, uluslararası hukuk uyarınca Türkiye’nin kıta sahanlığında icra edilecek kablo/boru döşeme yahut bilimsel araştırma yürütmek gibi faaliyetlerin Türkiye ile önceden koordine edilmesi gerektiğinin altını çizdi. 

