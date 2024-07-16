Akın akın geliyorlar! 800 bin gurbetçi Türkiye'ye giriş yaptı

Dün Kapıkule Sınır Kapısı'nda tarihi rekor kırıldı ve sadece 1 günde 9 bin 628 bin araç ve 40 bin 593 yolcu giriş Türkiye'ye giriş yaptı. Gurbetçi sezonunun başlangıcından bugüne ise ülkeye giriş yapanların sayısı 800 bini buldu.

Sıla yolculuğu özellikle okulların tatile girmesi ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nın tamamlanmasının ardından daha da arttı. Gurbetçi sezonu başlangıcı olarak nitelenen haziran ayının üçüncü haftasında başlayan gurbetçilerin gelişleri ağustos ayı ortalarına kadar devam edecek.

800 BİN KİŞİ TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPTI

Gurbetçi sezonunun başlangıcından bugüne 800 bine yakın yolcu sınır kapılarından Türkiye'ye giriş yaptı.

Yıllık izinlerine göre Türkiye'de 4 ila 6 hafta arası izinlerini geçiren Avrupa'da yaşayan Türkler ağustos ayı ortalarından itibaren dönüş yoluna geçiyor.

Edirne Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber ve Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da yoğunluk nedeniyle sınır kapılarında incelemede bulundu.

Büber ve Karaburun ekipleri denetlerken gurbetçilerle de sohbet ederek isteklerini dinledi.

Üniformalı kolluk amirleriyle özellikle çocuklar fotoğraf çektirdi.

Büber ve Karaburun çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

TARİHİ REKOR DÜN KIRILDI

Dün Kapıkule'de yurda giriş yapan gurbetçileri karşılayan Edirne Valisi Yunus Sezer, "Dün itibarıyla tüm zamanların giriş açısından rekor kırıldı. 9 bin 628 binek araç girişi oldu. Dün 40 bin 593 yolcu girişi gerçekleştirildi. Şu ana kadar Kapıkule'de gerçekleştirilen en fazla yolcu ve araç girişi oldu" dedi.

Gurbetçiler için gerekli tüm tedbirlerin alındığını ve 12 olan peron sayısının 24'e çıkarıldığını belirten Vali Sezer, "Vatandaşlarımızı güzel bir şekilde karşılıyoruz. Vatandaşlarımızın dinlenerek gitmeleri için gerekli dinlenme tesislerinde ve tüm benzinlikler dahil olmak üzere bu alanlarda gerekli güvenlik tedbirlerini de almış durumdayız. Hem sivil ekiplerimiz hem de resmi ekiplerimiz buralarda güvenlik bakımından herhangi bir şeyle karşılaşmamaları için memleketlerine rahat bir şekilde ulaşmaları için gerekli güvenlik tedbirlerini almış durumdayız. Tabii geçen seneye göre yoğunluk çok artınca da hem gümrük yönüyle hem de emniyet yönüyle buradaki noktalarda bazı tedbirler aldık. Emniyette 110'a yakın ilave personeli görevlendirdik. Yine gümrükten de 105 personelimiz ilave olarak burada görevlendirilmiş durumda. Toplamda bin 205 gümrük personelimiz burada görev yapıyor. Yine emniyet personelimiz de bunun dışında pasaport kontrollerinde görev yapıyorlar. Geçen yıl 12 olan peronlardaki sayımız bu sene 24'e çıkartılmış durumda. Baktığınız zaman da günlük olarak 500-550 araç sabit olarak gelmesine rağmen herhangi bir yığılma söz konusu değil. Kısa zamanda işlemlerini yaparak bunları da gönderiyoruz" diye konuştu.