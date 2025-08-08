Akıncı'nın yeni gücü Alpagut! Hedefi buldu ve yok etti

Bayraktar AKINCI, millî mühimmatlar ALPAGUT ve EREN ile başarılı atış testleri gerçekleştirdi. Baykar’ın millî sosyal platformu NeXT Sosyal hesabından, ALPAGUT Akıllı Dolanan Mühimmat ve EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat’ın Bayraktar AKINCI TİHA’dan yapılan atışlarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Bayraktar AKINCI TİHA’ya entegre edilen ALPAGUT’un, Sinop açıklarında deniz üzerinde yer alan hedef için başarıyla bırakıldığı belirtildi. Açıklamada “Havada belli bir süre dolanarak hedef tespitini ve kıymetlendirmesini gerçekleştiren ALPAGUT, dalış yaparak testi başarıyla tamamladı. Hedefi tam isabetle vurduğu kara fırlatılma testleri sonrasında ALPAGUT, hava aracından güvenli ayrılma, kanat açma, seyrüsefer ve optik güdümlü testlerini başarıyla tamamlamış oldu” denildi.

Roketsan tarafından geliştirilen EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat ise, üstün güdüm yeteneği, uzun havada kalış süresi ve 100 kilometrenin üzerinde menziliyle bu alandaki önemli bir ihtiyacı karşılayacak.