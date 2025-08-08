Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Akıncı'nın yeni gücü Alpagut! Hedefi buldu ve yok etti

Akıncı'nın yeni gücü Alpagut! Hedefi buldu ve yok etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Akıncı&#039;nın yeni gücü Alpagut! Hedefi buldu ve yok etti
Bayraktar AKINCI, Eren, Sinop, TİHA, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yerli ve millî Akıllı Dolanan Mühimmat Alpagut, AKINCI TİHA’dan yapılan test atışını başarıyla tamamladı. Sinop açıklarında bırakılan Alpagut, havada bir süre dolaşarak tespit yaptı. Ardından dalışa geçen akıllı mühimmat, hedefi tam isabetle vurdu.

Bayraktar AKINCI, millî mühimmatlar ALPAGUT ve EREN ile başarılı atış testleri gerçekleştirdi. Baykar’ın millî sosyal platformu NeXT Sosyal hesabından, ALPAGUT Akıllı Dolanan Mühimmat ve EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat’ın Bayraktar AKINCI TİHA’dan yapılan atışlarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Akıncı'nın yeni gücü Alpagut! Hedefi buldu ve yok etti - 1. Resim

Bayraktar AKINCI TİHA’ya entegre edilen ALPAGUT’un, Sinop açıklarında deniz üzerinde yer alan hedef için başarıyla bırakıldığı belirtildi. Açıklamada “Havada belli bir süre dolanarak hedef tespitini ve kıymetlendirmesini gerçekleştiren ALPAGUT, dalış yaparak testi başarıyla tamamladı. Hedefi tam isabetle vurduğu kara fırlatılma testleri sonrasında ALPAGUT, hava aracından güvenli ayrılma, kanat açma, seyrüsefer ve optik güdümlü testlerini başarıyla tamamlamış oldu” denildi.

Roketsan tarafından geliştirilen EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat ise, üstün güdüm yeteneği, uzun havada kalış süresi ve 100 kilometrenin üzerinde menziliyle bu alandaki önemli bir ihtiyacı karşılayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Az önce deprem nerede oldu? Son dakika AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Komisyona üçlü brifing! Yerlikaya, Güler ve Kalın sunum yapacak - Gündemİkinci toplantı! Komisyon'a üç sunumRecep Tayyip Erdoğan'dan "Terörsüz Türkiye" mesajları! "Kararlıyız, eminiz gözyaşları dinecek" - GündemErdoğan'dan "Terörsüz Türkiye" mesajları!Ehliyet sınavında 20 puanı 70 yapmışlar! Başkan, sahtekarlığın boyutunu anlattı - GündemEhliyet sınavında 20 puanı 70 yapmışlar!Akdeniz’de ihlale geçit vermedik! Donanmamız Rum oyununu bozdu - GündemDonanmamız Rum oyununu bozdu!Sahte imzada FETÖ izi var! Süreci, KHK ile dönen memur ve kriptolar yönetiyor - GündemSahte E-İmza'da FETÖ iziAvukata "Nüfus ticareti" soruşturması! Savcılıktan gözaltı kararı geldi - GündemAvukata "Nüfus ticareti" soruşturması! Gözaltı geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...