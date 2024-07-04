AKOM saat verdi! İstanbul sağanak yağışın etkisi altında olacak

AKOM, İstanbul'da sağanak yağışın saat 18.00'den itibaren etkisini artıracağı uyarısında bulundu. Yağışın yarın 13.00'e kadar sürmesi beklenirken açıklamada vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

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AKOM'dan yapılan açıklamada, Beykoz ve Şile'de görülen kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın, Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere gün boyu aralıklarla etkili olmaya devam edeceği belirtildi.

YARIN SAAT 13.00'E KADAR SÜRECEK

Yağışın saat 18.00'den itibaren etkisini artıracağı aktarılan açıklamada, yarın saat 13.00'e kadar devam edecek sağanağın Anadolu Yakası'nın doğu ve kuzeyinde kalan Pendik, Tuzla, Çekmeköy, Beykoz, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Şile ile Avrupa Yakası'nın kuzeyinde kalan Sarıyer ve Eyüpsultan'da kuvvetli olabileceği kaydedildi.

TEDBİR UYARISI YAPILDI

Açıklamada, metrekareye 20 ila 45 kilogram yağmur düşebileceği ifade edilerek, bölgesel olarak kısa zaman diliminde (30-60 dakika) etkili olabilen yağışlarda göllenme, kot seviyesinin altında kalan kesimlerde su baskınları yaşanabildiğinden merkezin ilgili İBB birimlerine personel görevlendirme uyarısında bulunduğu anlatıldı.

Sağanağın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.