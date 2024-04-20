AKOM son raporu yayımladı: İstanbul'da yağış ne zamana kadar devam edecek?

Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi! Yurdun birçok noktası fırtına ve kuvvetli yağışa teslim

Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi! Yurdun birçok noktası fırtına ve kuvvetli yağışa teslim

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini sürdürürken İBB AKOM yağış ve fırtına raporunu yayımladı. Rapora göre İstanbul'un farklı bölgelerinde metrekareye 10 ila 35 kilogram yağış kaydedildi, en fazla yağış Arnavutköy, Çatalca ve Şile ilçelerine düştü. Yağışlı hava ise yarından itibaren bölgeyi terk edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yağış ve fırtına raporunu yayımladı.

AKOM'un raporunda, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında bulunduğu belirtildi.

EN FAZLA YAĞIŞ ALAN 3 İLÇE

Raporda, "İl genelinde sabah erken saatlerden itibaren görülen yağışlar neticesinde İstanbul'un farklı bölgelerinde metrekareye 10 ila 35 kilogram yağış kaydedilmiş olup, en fazla yağış Arnavutköy, Çatalca ve Şile ilçelerimizde gözlenmiştir" bilgisi verildi.

YAĞIŞLI HAVA NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Yağışların, akşama kadar aralıklarla fırtına şeklinde esecek rüzgarla birlikte yer yer kuvvetli şekilde etkili olmasının, ardından bölgeyi terk etmesinin beklendiği aktarılan raporda, halihazırda 10-13 dereceye gerileyen sıcaklıkların, yarından itibaren tekrar artıp yeni hafta boyunca 25 derece civarına ve yaz değerlerine yükseleceğinin öngörüldüğü ifade edildi.

Raporda, kuvvetli sağanak, yağmur ve fırtına nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı hazırda bekleyen İBB ekiplerinin, 3 bin 272 personel, 1693 araç ve iş makinesiyle il genelinden alınan ihbarlar doğrultusunda müdahale çalışmalarını yaptığı, önemli bir olumsuzluk yaşanmadığı kaydedildi.