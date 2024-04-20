Balıklıgöl'e gitmek için evden çıktılar: Anne ile kızından 2 gündür haber yok!

Şanlıurfa'da, iddiaya göre, Balıklıgöl'e gitmek için evden çıkan Güler Durmaz ve 10 yaşındaki kızından bir daha haber alınamadı. Eşinin ağır psikiyatri ilaçları kullandığını öne süren Mehmet Durmaz yetkililerden yardım istedi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yaşayan Güler Durmaz (32), iddiaya göre dün Balıklıgöl'e gitmek için 10 yaşındaki kızı Hülya Durmaz ile dışarı çıktı. Güler Durmaz ve kızından bir daha haber alınamadı.

Eşinin ağır psikiyatri ilaçları kullandığını öne süren Mehmet Durmaz ise yetkililerden eşinin ve kızının bulunması için yardım istedi. Her yerde çocuklarını aradığını fakat bir ize rastlamadığını aktaran Durmaz, şunları söyledi:

"Öncelikle tüm Şanlıurfalı kardeşlerimden bir ricam var. Dünden beri eşim ve kızım kayıp. Kayıp olmasının nedeni de eşim psikiyatri hastasıdır, ruhsal problemleri bulunmaktadır. En son görüştüğümüzde Balıklıgöl'e gideceğini söyledi. Ben de izin verdim. En son oğlumla görüşmüş, Balıklıgöl'de olduğunu söylemiş, ondan sonra telefonu kapalı bir daha haber alamadık. Burada tüm Şanlıurfalı hemşerilerimizden, valimizden, emniyet müdürümüzden rica ediyorum, bir an önce kızımı ve eşimi bulsunlar, bize teslim etsinler."