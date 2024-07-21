Akrabasını katledip kanlı cinayet bıçağıyla video çekti

Şanlıurfa'da "yok artık" dedirten bir cinayet yaşandı. Akrabasını Abdullah Kabakulak'ı bıçaklayarak öldüren S.K. (17), cinayetin ardından yaptıklarıyla gündem oldu. S. K., katliamın ardından kanlı cinayet bıçağıyla video çekip paylaştı. Kan donduran olayın ardından polis ekipleri harekete geçerek katil zanlısını yakaladı.

Şanlıurfa'da korku filmlerini aratmayan bir olay yaşandı. Birecik ilçesi Urfa Kapısı Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl iki çocuğun kavgası nedeniyle akraba iki aile arasında husumet başladı.

HUSUMET KANLI BİTTİ

Aile fertlerinden S.K. (17), husumetli oldukları Abdullah Kabakulak'ın (42) çalıştığı akaryakıt istasyonuna gitti. Abdullah Kabakulak'ı bıçaklayan S.K., daha sonra kaçarak uzaklaştı.

MÜDAHALELER YETMEDİ

Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Kabakulak, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CİNAYET BIÇAĞIYLA VİDEO ÇEKTİ

Olayın ardından ilçe merkezinde elindeki kanlı cinayet bıçağıyla gezen S.K., tehditler savurduğu anları videoya çekti. S.K. kayda aldığı videoda, "İntikamımı aldım. Elimdeki kanı görün. Babanızı öldürdüm, sizi de öldüreceğim" dedi. Kan donduran olay sonrası harekete geçen polis, katil zanlısını yakaladı.