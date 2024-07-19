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Aksaray’da kaza: Ambulans 11 yaşındaki Zeynep Çelebi’yi hayattan kopardı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Aksaray’da kaza: Ambulans 11 yaşındaki Zeynep Çelebi’yi hayattan kopardı
Kaza, Aksaray, Ambulans, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aksaray’da ambulansın çarptığı 11 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Feci kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Feci kaza, merkeze bağlı Taşpınar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bekleme noktasındaki görev için hareket eden F.D. idaresindeki ambulans belde yolunda bisiklet süren 11 yaşındaki Zeynep Çelebi’ye çarptı. 

ARAÇ ALTINA GİREREK CAN VERDİ

Ambulans küçük kız çocuğuna çarpmamak için manevra yapsa da araç altına giren Çelebi ağır yaralandı. Kaza sonrası ambulansta bulunan sağlık görevlileri çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. 

İlk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Zeynep burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

AMBULANS ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Ambulans şoförü F.D. gözaltına alınırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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