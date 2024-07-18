Büyük acı: 9 yaşındaki Muhammed, Kur’an kursundan dönerken can verdi

Düzce'de Kur'an kursundan çıkan çocuk kamyonun altında kaldı. Kazada 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, kamyon sürücüsü ile gözaltına alındı.

Husumetlisi tarafından sokak ortasında vurulan genç hayatını kaybetti

Husumetlisi tarafından sokak ortasında vurulan genç hayatını kaybetti

Düzce’de feci bir kaza meydana geldi. Kur’an kursundan çıkan 9 yaşındaki Abdurrahman El Muhammed, feci şekilde can verdi, haberi alan yakınları yıkıldı.

KAMYONUN ALTINDA KALDI

Kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Eski Bolu Caddesi istikametinden Asar Deresi istikametine seyir halinde olan C.P. idaresindeki kamyon seyir halindeyken, Mareşal Fevzi Çakmak Camii önünde yaz Kur'an kursundan çıkan Abdurrahman El Muhammed (9) kamyonun altında kaldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Tekerlerin altında kalan minik çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, kazayı duyup bölgeye gelen ailesi sinir krizleri geçirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sebebi ile çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, minik çocuğun cansız bedeni incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Konu ile ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon sürücüsü gözlem altına alındı.