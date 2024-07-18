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Husumetlisi tarafından sokak ortasında vurulan genç hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Husumetlisi tarafından sokak ortasında vurulan genç hayatını kaybetti
İstanbul, Esenyurt, Polis, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Esenyurt'ta sokak ortasında husumetlisi tarafından vurulan 2 gençten biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul Esenyurt Fatih Mahallesi 933. Sokak üzerinde dün saat 18.30 sıralarında Emre Balaban ve Ş.B isimli iki genç ile aralarında daha önceden tartışma yaşanan V.T. isimli şahıs sokak üzerinde karşılaşmıştı.

KATİLİ KOŞARAK UZAKLAŞTI

İki gence elindeki silahla defalarca ateş eden V.T., olay yerinden koşarak uzaklaşmıştı. Silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatmıştı. Hastaneye kaldırılan Emre Balaban hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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