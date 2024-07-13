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Otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki Kazım Yılmaz alevler içinde can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki Kazım Yılmaz alevler içinde can verdi
İzmir, Otomobil Yangını, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde park halindeki kilitli olmayan aracın alev alması sonucu yangın faciası yaşandı. 4 yaşındaki Kazım Yılmaz'ın canına mal olan yangında yaşanan ihmal gözden kaçmadı.

İzmir'de 4 yaşındaki Kazım Yılmaz'ın yanarak can verdiği bir facia meydana geldi. Ödemiş ilçesinde Yılmaz'ın bindiği park halindeki kilitli olmayan araçta yangın çıktı.

BAŞKA BİR OTOMOBİLE SIÇRADI

Üçeylül Mahallesi 2038 Sokak'ta, Barış Yılmaz'a ait 35 BDR 487 plakalı otomobil park halindeyken alev aldı. Büyüyen yangın, park halindeki başka bir otomobile de sıçradı.

YANARAK CAN VERDİ

İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından Barış Yılmaz'a ait otomobildeki incelemede 4 yaşındaki Kazım Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

DEHŞETE DÜŞÜREN O DETAY

Yılmaz'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Çocuğun, evlerinin önünde oynarken park halinde kilitli olmayan otomobile girdikten sonra yangın çıktığı öğrenildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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