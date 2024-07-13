Erdoğan-Esad görüşmesi öncesi Suriye'den terörle mücadelede ortak çıkar vurgusu

Türkiye-Suriye ilişkilerinde normalleşme süreci başladı. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Esad ile yapacağı görüşmeye çevrildi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile ilişkilerde 2011 öncesini vurgulayarak, "Bu temellerin başında yasadışı olarak bulunan güçlerin Suriye topraklarından çekilmesi ve sadece Suriye’nin değil, Türkiye’nin güvenliğini de tehdit eden terör örgütleriyle mücadele gelmektedir" açıklamasında bulundu.

Türkiye-Suriye ilişkilerinde normalleşme süreci hız kazandı. Suriye yetkilileri, Türkiye ile kayıtsız şartsız görüşebileceklerini belirterek, iki ülke arasında sağlam bir dostluk olduğunu açıkladı.

SURİYE RESMİ AJANSI DUYURDU

Suriye resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı’ndan bugün bir nüshası ulaşan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İSTEKLİYİZ" MESAJI!

"Suriye-Türkiye ilişkilerine ilişkin pozisyon ve açıklamaların devam ettiği bir dönemde, Suriye Arap Cumhuriyeti, gerçekler ve olayların kanıtladığı üzere, bir yandan halklar ile diğer yandan Suriye’ye ve ülkelerine zarar veren hükümetlerin politika ve uygulamaları arasında net bir ayrım yapmak konusunda her zaman istekli olduğunu hatırlatmak ister.

ÇATIŞMA VE DÜŞMANLIK İSTENMİYOR

Suriye, ülkelerin çıkarlarının çatışma veya düşmanlığa değil, aralarındaki sağlam ilişkilere dayandığına dair katı bir inanca dayanıyordu ve hala da öyle. Buna dayanarak Suriye, kendisi ve bu ülkeler arasındaki ilişkileri geliştirmek için ortaya konan çeşitli girişimlere olumlu yaklaşma konusunda istekliydi."

"İKİ HALKIN ORTAK ÇIKARLARINA HİZMET ETMEKTE"

Suriye-Türkiye ilişkilerini düzeltmeye yönelik girişimleri göz önünde bulundurduğu ifade edilen açıklamada, "Bu girişimlerin sonucunun medyanın bir hedefi olmadığına inanıyor. Aksine, mevcut gerçeklere dayanan ve iki ülke arasındaki ilişkiyi yönlendiren, temeli egemenliğe, bağımsızlığa ve toprak bütünlüğüne saygı olan belirli ilkelere dayanan amaca yönelik bir yoldur. Kendi güvenliklerini ve istikrarlarını tehdit eden her şeyle yüzleşmenin yanı sıra, iki ülkenin ve iki halkın ortak çıkarlarına hizmet etmektedir" ifadeleri yer aldı.

2011 ÖNCESİNE İŞARET EDİLDİ

Açıklamanın devamında, "Bu temellerin başında yasadışı olarak bulunan güçlerin Suriye topraklarından çekilmesi ve sadece Suriye’nin değil, Türkiye’nin güvenliğini de tehdit eden terör örgütleriyle mücadele gelmektedir. Suriye Arap Cumhuriyeti, Suriye-Türkiye ilişkilerinin düzeltilmesi için samimi çaba gösteren kardeş ve dost ülkelere teşekkür ve takdirlerini ifade ederken, iki ülke arasındaki normal ilişkinin geri dönüşünün, iki ülkenin güvenlik, emniyet ve istikrarının temeli olan 2011 öncesindeki durumun geri dönüşüne dayandığını vurguluyor" denildi.

GÖRÜŞME BAĞDAT'TA GERÇEKLEŞECEK

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Türkiye-Suriye yakınlaşmasına yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulunarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Esad arasında Bağdat'ta bir toplantı yapılması konusunda ön anlaşmaya varıldığını ve toplantı tarihinin daha sonra belirleneceğini açıkladı.