Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: "O gece 40 yıllık planları bozduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler adasında gerçekleştirilen Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması ödül töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Şehit Mustafa Cambaz adına düzenlenen yarışmanın ödül merasiminde sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Bundan 2 yıl önce ödüllerimizin ilkini verirken yarışmanın kalıcı olmasının ümit ve arzu ettiğimizi dile getirmiştik.

ÖLÜM KUSAN SİLAHLARA GÖĞSÜMÜZÜ SİPER ETTİK

Şehit Mustafa Cambaz, kendisinden sonra gelen genç yeteneklere ilham kaynağı olmaya devam ediyor. FETÖ'cü hainler tarafından şehit edilen Mustafa Cambaz'ı bir kez daha rahmetle anıyoruz. Ailesine, mesai arkadaşlarına bir kez daha sabır diliyoruz. 2 gün sonra 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıldönümü. Ölüm kusan silahlara göğsümüzü siper ettiğimiz o gece merhum Mustafa Cambaz ile beraber 252 vatan evladını şehit verdik.

15 Temmuz gecesi isimlerini tarihe ve kalbimize yazdıran ve terörle mücadelede şehit düşen kahramanlara da Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz.

Aynı gaye uğruna çarpışan gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz.

MUSTAFA CAMBAZ GÖĞSÜNDEN İKİ KURŞUNLA ŞEHİT EDİLDİ

Bizim sanat anlayışımızın temelinde güzel olanı görmek ve göstermek düşüncesi vardır. Sanat Allah'ın insana bahşettiği güzelliği aramaktır. Bu zaviyeden bakan her sanatçı güzeli görüp güzelliklerin arkasında büyük kuvveti görür. Merhum Mustafa Cambaz işte böyle bir sanatkar. Şehit Mustafa Cambaz kardeşimizin hayat hikayesini biraz önce izledik. Şehit Mustafa Cambaz ömrünü inandığı değerlere ve mesleğine adamış takdir ve hayranlık uyandıran eseriyle başarı elde etmiş bir foto muhabirdi.

2000'li yıllardan itibaren bütün Türkiye'yi dolaşarak her biri arşiv değerinde 10 binden fazla fotoğraf çekti. Bütün zorluklara rağmen yaptığı işin hakkını vermekten geri durmadı. Zor da olsa 15 Temmuz gecesi olduğu gibi, sonunda ölüm de olsa daima hakkın adaletin yanında yer aldı.

O gece şehadetle müşerref olan kahramanlardan biri Mustafa Cambaz'dı. FETÖ'cü hainler Mustafa Cambaz'ı göğsünden iki kurşunla şehit etti.

FETÖCÜ'LER SİNSİ VE KANLI EMELLERİNE ULAŞAMADI

Namuslarına emanet edilen silahları millete çevirecek kadar şeref yoksunu olan bu alçaklar, insanlarımızı korkakça, namertçe katlettiler. Ancak sinsi ve kanlı emellerine ulaşamadılar.

Oysa her şeyi en ince detayına kadar hesaplamışlardı. Oysa 40 yıl boyunca bukalemun gibi kendilerini gizlemeyi başarmışlardı. Türkiye'yi işgal edeceklerini sanıyorlardı.

40 yıllık plan ve hazırlık birkaç saat içinde boşa gitti. Yaptıkları hesap o gece Boğaziçi Köprüsü'nden, Yeşilköy Havalimanı'ndan, Kızılay Meydanı'ndan, TBMM'den, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden döndü. Millete silah doğrulttukları her yerde Rabbimiz hainlerin hesaplarını başlarına geçirdi.

"15 TEMMUZ RUHUNA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Emperyalist uşaklarına Türkiye'nin teslim alınamayacağını yeniden gösterdik. 15 Temmuz gecesi meydanlar yerine bankamatik kuyruklarına koşanlar aradan geçen 8 yıla rağmen milletin destanına çamur atanlar, unutturmaya çalışanlar, hayal kırıklığı acısını unutamayanlar istemese de biz 15 Temmuz ruhuna sahip çıkacağız. Pazartesi günü 81 ilde çeşitli etkinliklerle 252 vatan evladını yad edeceğiz.

İSLAM ALEMİ GAZZE'DE SINIFTA KALDI

Gazze'de sadece uluslararası kuruluşlar değil, maalesef İslam aleminin kurumları da başarılı bir sınav verememiştir. 2 milyarı bulan nüfusu, trilyon dolarları aşan ekonomik gücüne rağmen İslam dünyasının İsrail'e söz geçirememesi üzerinde hepimizin düşünmesi gerekiyor.

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