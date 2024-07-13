Erdoğan'dan FETÖ'yle mücadelede net mesaj: Gardımızı indirmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ile mücadeleye yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. FETÖ'nün geçmişte yaşattığı istismarlara tekrar izin verilmeyeceğini belirten Erdoğan, "Attığımız adımlarla çok kısa sürede FETÖ’nün ordumuzun saflarında açtığı yarayı iyileştirmekle kalmadık, birçok alanda daha da ileri gittik. Gardımızı indirmeden, asla rehavete kapılmadan, örgütün tuzaklarına düşmeden inşallah FETÖ’ye karşı mücadelemizi titizlikle sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X hesabı üzerinden FETÖ'yle mücadeleye yönelik açık mesaj yayımladı. Peygamber ocağı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) vesayetçi heveslere alet edilmesine izin verilmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"GARDIMIZI İNDİRMEYECEĞİZ, TİTİZLİKLE SÜRDÜRECEĞİZ"

Attığımız adımlarla çok kısa sürede FETÖ’nün ordumuzun saflarında açtığı yarayı iyileştirmekle kalmadık, birçok alanda daha da ileri gittik. Gardımızı indirmeden, asla rehavete kapılmadan, örgütün tuzaklarına düşmeden inşallah FETÖ’ye karşı mücadelemizi titizlikle sürdüreceğiz.

"MEHMETÇİK VESAYETÇİ HEVESLERE ALET EDİLEMEZ"

FETÖ’nün geçmişte istismar ettiği sahnelerin tekrar yaşanmaması için azami hassasiyet gösteriyoruz. Peygamber ocağı olarak gördüğümüz kahraman ordumuzu kimsenin vesayetçi heveslerine alet etmesine izin vermeyiz.

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"YETER Kİ BİZ DEMOKRASİMİZDEN ÖDÜN VERMEYELİM"

Hukuk ve demokrasi içinde, milletin değerlerine ve milli iradeye saygılı bir çizgide ülkemize ve milletimize hizmet etmek hepimizin şiarıdır. Türkiye’nin bahtının da yolunun da açık olduğunu görüyoruz. Yeter ki biz demokrasimizden ödün vermeyelim, milletin çizdiği rotadan sapmayalım, milletçe birlik ve beraberliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım.

MSÜ TÖRENİNDE "KİLİDİ KAPATIYORUZ" MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gün içerisinde Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesi'nde Kurmay Subay Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulunarak, "Irak ve Suriye sahasında ise örgüt iyice kapana sıkışmış durumda. Kuzey Irak'taki Pençe Harekat Bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz" ifadelerine yer verdi.