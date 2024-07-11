Kremlin'den çarpıcı değerlendirme: Soğuk savaş başlıyor

Dünya ülkeleri, olası bir 3. Dünya Savaşı'na yönelik açıklamalarını sürdürüyor. İsrail'in Orta Doğu'daki Gazze katliamları ile Lübnan'a yönelik tehditleri, Güney Kore ile Kuzey Kore arasında tırmanan gerilim, Çin'in Tayvan'a yönelik gözdağı niteliğindeki hamleleri ve Rusya-Ukrayna Savaşı, dünyada büyük paniğe açıkladı. Son açıklama ise Kremlin'den geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin seyir füzelerini Almanya'ya konuşlandırma kararını "soğuk savaş başlıyor" şeklinde değerlendirdi.

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Dünya olası bir büyük savaş riskiyle paniği yaşıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın her geçen gün yayılma riski konuşulurken, İsrail'in Gazze saldırıları ve Lübnan'la olan gerilim Orta Doğu'yu ateş çemberine çevirdi.

ABD'nin 2026'dan itibaren "Tomahawk" uzun menzilli seyir füzelerini Almanya'ya konuşlandırma kararı alması, Rusya tarafından tepkiyle karşılandı. Olası bir 3. Dünya Savaşı'na karşı saflar netleşirken, Kremlin'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

ABD FÜZELERİ KONUŞLANDIRDI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus devlet kanalı Rossiya-1'e yaptığı açıklamada ABD'nin 2026'dan itibaren "Tomahawk" uzun menzilli seyir füzelerini Almanya'ya konuşlandırma kararını değerlendirdi.

Söz konusu karara ilişkin gelişmeleri takip edeceklerini vurgulayan Peskov, "Almanya, ABD, Fransa ve İngiltere, Ukrayna'daki çatışmalara doğrudan katılıyor. Bütün bunlar ülkemizi bastırmak ve savaş alanında stratejik yenilgimizi sağlamak için yapılıyor" diye konuştu.

SOĞUK SAVAŞ BAŞLIYOR!

Peskov, yaşanan gelişmelerin Soğuk Savaş emareleri taşıdığını belirterek, "Soğuk Savaş'a doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Tüm bunların hepsi daha önce yaşanmıştı" dedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin söz konusu kararına "askeri yanıt geliştireceğiz" yorumunu yapmıştı.

ABD DUYURDU, RUSYA RESTİ ÇEKTİ

ABD ve Almanya tarafından dün yapılan ortak açıklamaya göre, Tomahawk seyir füzeleri ve diğer uzun menzilli silahlar, 2026'dan itibaren Almanya'ya konuşlandırılacak.

Rusya’dan ilk açıklama Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov’dan geldi. Rybkov, “Sinirler olmadan, duygular olmadan bu yeni oyuna her şeyden önce bir askeri yanıt geliştireceğiz” dedi.