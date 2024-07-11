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ABD ve İngiltere'ye ait 166 gemi vuruldu! 57 kişi can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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ABD ve İngiltere&#039;ye ait 166 gemi vuruldu! 57 kişi can verdi

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Husiler, geçen yıl kasım ayından bu yana Kızıldeniz ile Umman Denizi’nde İsrail, ABD ve İngiltere’ye ait 166 gemiyi hedef aldıklarını duyurarak, karşı saldırılarda 57 Yemenlinin öldüğünü açıkladı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü Gazze katliamları, Orta Doğu'da gerilimi tırmandırdı. Husiler, İsrail'e cevap olarak Kızıldeniz'de ABD ve İngiliz gemilerini hedef aldı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Al Masirah televizyonunda yayımlanan konuşmasında, konuyla ilgili bilgi verdi.

ABD ve İngiltere'ye ait 166 gemi vuruldu! 57 kişi can verdi - 1. Resim

570 SALDIRI, 57 CAN KAYBI

ABD'nin bu hafta Yemen'in Hudeyde ve Hacce kentlerine 8 hava saldırısı düzenlediğini belirten Husi, ocak ayından bu yana hava ve denizden ülkenin farklı yerlerine toplam 570 saldırı düzenlediğini aktardı.

Husi, ABD-İngiliz saldırganlığı sonucu ocak ayından bu yana 57 Yemenlinin öldürüldüğünü, 87 kişinin de yaralandığını kaydetti.

ABD ve İngiltere'ye ait 166 gemi vuruldu! 57 kişi can verdi - 2. Resim

KIZILDENİZ'DE GERİLİM TIRMANIYOR

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD ve İngiltere'ye ait 166 gemi vuruldu! 57 kişi can verdi - 3. Resim

ÇOK ULUSLU OPERASYON!

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

ABD ve İngiltere'ye ait 166 gemi vuruldu! 57 kişi can verdi - 4. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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