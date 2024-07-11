Gözler Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti! SHP genel başkanını seçti

SHP, 14 yıl aradan sonra yeniden kurularak Türkiye'nin siyasi gündemine bomba gibi düştü. Partinin yeniden kurulması CHP'de tartışmalara yol açtı. Bunun arkasında Kemal Kılıçdaroğlu olduğu iddia edildi. Yaşanan tartışmaların ardından açıklama yapan SHP kanadı, yeni genel başkanını seçti.

Türk siyaseti, 14 yıl sonra SHP'nin yeniden kurulmasıyla bir anda hareketlendi. SHP Kurucular Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, partinin resmi olarak 28 Haziran'da, yaklaşık 5 aylık çalışmalar sonucu, geçmişte SHP, DSP ve CHP'de siyaset yapmış isimlerin oluşturduğu Yüksek İstişare Kurulu'nun ortak noktada buluşmasıyla kurulduğu belirtildi.

KURULDUĞUNDAN BERİ BASKI!

Açıklamada, partinin yıllar sonra yeniden Türk siyaset sahnesinde yer almasının bazı kesimleri rahatsız ettiği, günlerdir partiye ve Kurucular Kurulu üyelerine baskı yapıldığı kaydedildi.

Partinin yeni genel merkez binasının bu ay içerisinde hizmete açılacağı, çok sayıda sinema sanatçısının, eski ve güncel belediye başkanının, bürokrat ile aktif görevde bulunan meclis üyesinin partiye katılmak istediği belirtilen açıklamada, 60 ilde teşkilatlanarak eylülde kongre yapılacağı bilgisi verildi.

GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ

Türkiye'nin tüm kesimlerini kucaklayan bir siyasi anlayışla, Atatürkçü ve özgürlükçü olarak milletin huzuruna çıkmaktan gurur duyulduğu bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kurduğumuz 7 kişilik Yüksek İstişare Kurulumuzun ortak desteği ve kurucular kurulumuzun imzası ile partimizin genel başkanlığına, uzun yıllar belediye başkanlarının ve milletvekillerinin danışmanlık ve reklam çalışmalarını yürüten, genç, dinamik, Erdal İnönü'nün mirası olan sosyal demokrasiyi yeniden genç kuşaklara ve milletimize aktaracak kişi, film yapımcısı ve sinemacı Burak Çelik seçilmiştir."

GÖZLER KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA ÇEVRİLMİŞTİ

14 yıl aranın ardından SHP'nin yeniden kuruluşu CHP'de tartışmalara yol açmıştı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin yeniden kurulmasında rolü var mı yok mu sorusu ülke gündemine oturmuştu.

Aktif siyaseti sürdürmeyi hedefleyen Kılıçdaroğllu'nun bu hamleyi yapmış olabileceği sorusu akılları karıştırmış, hatta SHP'nin genel başkanının Kılıçdaroğlu olabileceği tartışması yaşanmıştı. SHP ise 11 Temmuz'da yeni kadroyu açıklayacağını belirtmişti.