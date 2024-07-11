Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Gözler Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti! SHP genel başkanını seçti

Gözler Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti! SHP genel başkanını seçti

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Gözler Kılıçdaroğlu&#039;na çevrilmişti! SHP genel başkanını seçti
Shp, Kemalkılıçdaroğlu, Haber

Gündem Haberleri

SHP, 14 yıl aradan sonra yeniden kurularak Türkiye'nin siyasi gündemine bomba gibi düştü. Partinin yeniden kurulması CHP'de tartışmalara yol açtı. Bunun arkasında Kemal Kılıçdaroğlu olduğu iddia edildi. Yaşanan tartışmaların ardından açıklama yapan SHP kanadı, yeni genel başkanını seçti.

Türk siyaseti, 14 yıl sonra SHP'nin yeniden kurulmasıyla bir anda hareketlendi. SHP Kurucular Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, partinin resmi olarak 28 Haziran'da, yaklaşık 5 aylık çalışmalar sonucu, geçmişte SHP, DSP ve CHP'de siyaset yapmış isimlerin oluşturduğu Yüksek İstişare Kurulu'nun ortak noktada buluşmasıyla kurulduğu belirtildi.

KURULDUĞUNDAN BERİ BASKI!

Açıklamada, partinin yıllar sonra yeniden Türk siyaset sahnesinde yer almasının bazı kesimleri rahatsız ettiği, günlerdir partiye ve Kurucular Kurulu üyelerine baskı yapıldığı kaydedildi.

Partinin yeni genel merkez binasının bu ay içerisinde hizmete açılacağı, çok sayıda sinema sanatçısının, eski ve güncel belediye başkanının, bürokrat ile aktif görevde bulunan meclis üyesinin partiye katılmak istediği belirtilen açıklamada, 60 ilde teşkilatlanarak eylülde kongre yapılacağı bilgisi verildi.

Gözler Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti! SHP genel başkanını seçti - 1. Resim

GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ

Türkiye'nin tüm kesimlerini kucaklayan bir siyasi anlayışla, Atatürkçü ve özgürlükçü olarak milletin huzuruna çıkmaktan gurur duyulduğu bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kurduğumuz 7 kişilik Yüksek İstişare Kurulumuzun ortak desteği ve kurucular kurulumuzun imzası ile partimizin genel başkanlığına, uzun yıllar belediye başkanlarının ve milletvekillerinin danışmanlık ve reklam çalışmalarını yürüten, genç, dinamik, Erdal İnönü'nün mirası olan sosyal demokrasiyi yeniden genç kuşaklara ve milletimize aktaracak kişi, film yapımcısı ve sinemacı Burak Çelik seçilmiştir."

Gözler Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti! SHP genel başkanını seçti - 2. Resim

GÖZLER KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA ÇEVRİLMİŞTİ

14 yıl aranın ardından SHP'nin yeniden kuruluşu CHP'de tartışmalara yol açmıştı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin yeniden kurulmasında rolü var mı yok mu sorusu ülke gündemine oturmuştu.

Aktif siyaseti sürdürmeyi hedefleyen Kılıçdaroğllu'nun bu hamleyi yapmış olabileceği sorusu akılları karıştırmış, hatta SHP'nin genel başkanının Kılıçdaroğlu olabileceği tartışması yaşanmıştı. SHP ise 11 Temmuz'da yeni kadroyu açıklayacağını belirtmişti.

Gözler Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti! SHP genel başkanını seçti - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
ABD'den Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerle bağlantılı İsraillilere yaptırımİstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde İstanbulkart'ta öğrenci indirimine 30 yaş sınırı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Erdoğan NATO liderler zirvesinde! Toplantı sonrası kritik görüşme yapıldı - GündemToplantı sonrası kritik görüşme yapıldıÖzgür Özel'den Srebrenitsa dayanışması! Erdoğan'ın sözlerinin kesilmesine tepki gösterdi - GündemErdoğan'ın sözlerinin kesilmesine tepki gösterdiSamsun'da hırsızlık yaptığı için yakalanan serbest bırakıldıktan 6 gün sonra tutuklandı - GündemHamile olduğu için serbest kalmıştı! 6 gün dayanabildiMuharrem İnce'ye kumpas davasında yeni gelişme! - GündemMuharrem İnce'ye kumpas davasında yeni gelişme!Adnan Oktar davasında tanıklardan olay sözler: O hapse girince sistemini avukatlar aracılığıyla yaptı - GündemOktar davasında olay sözler: Sistemi avukatlar yürüttüKemal Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'ın "50 sadık vekil" iddiasına sert tepki: Cenazeme katılmanı istemiyorum - Gündem"Cenazeme katılmanı istemiyorum"
Sonraki Haber Yükleniyor...