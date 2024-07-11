Erdoğan NATO liderler zirvesinde! Toplantı sonrası kritik görüşme yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamındaki Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan toplantının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşme gerçekleştirdi. Öte yandan NATO Zirvesi'nde Biden'ın performansı dikkat çekti. Adaylıktan çekilmesini isteyen Demokratların sayısı 9'a çıktı.

Canlı Anlatım Özeti ERDOĞAN-ZELENSKİY GÖRÜŞMESİ!

GÖZLER BİDEN'IN PERFORMANSINDA!

ERDOĞAN TOPLANTIYA KATILDI

11.07.2024 19:15

ERDOĞAN-ZELENSKİY GÖRÜŞMESİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Görüşmede Ukrayna-Rusya savaşının seyri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Ukrayna-Rusya savaşının adil bir barışla sonuçlanması için gayretlerine devam ettiğini, Karadeniz Tahıl Girişimi’nin yeniden canlandırılması için de çalışmalara başlandığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin barışa zemin oluşturmak adına arabuluculuk dahil her türlü girişime hazır olduğunu da belirtti.

11.07.2024 19:05

GÖZLER BİDEN'IN PERFORMANSINDA!

Washington'da son gününe giren NATO Zirvesi'nde, gözler bugün rakibi Donald Trump'la zayıf münazara performansının ardından baskı altında olan ABD Başkanı Joe Biden'ın düzenleyeceği basın toplantısına çevrildi. Biden, bugün yerel saatle 18.30 civarında NATO Zirvesi kapsamında basının karşısına çıkacak.

Demokratların 2024 başkanlık seçimleri için aday olan Biden'ın "kenara" çekilmesi yönünde çağrıları arttı. Biden'a açıkça "yarıştan çekil" çağrısı yapan ilk Demokrat, Senatör Welch oldu. Halihazırda Demokratlardan Biden'a "çekil" çağrısı yapanların sayısı 9'a yükseldi. Biden ise farklı yerlerde yaptığı açıklamalarda yarıştan çekilmeyeceğini açık şekilde vurguladı.

11.07.2024 18:45

ERDOĞAN TOPLANTIYA KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'da temaslarına devam ediyor. Sabah saatlerinde zirvenin yapıldığı Walter E. Convention Center'a gelen Erdoğan, zirve kapsamında Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı öncesinde bazı liderlerle sohbet etti.

Yer: ABD