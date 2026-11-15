Sanatçı Güllü’nün şüpheli ölümüne ilişkin dosyada, Güllünün ablasının avukatları daraltılmış baz talebinde bulundu. Dairede kullanılan telefonlar üzerinden üçüncü kişilerin sesli ya da görüntülü görüşmeye katılıp ya da katılmadığının araştırılması istendi. Gözler, şimdi daraltılmış baz sonuçlarında.

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Sahne adıyla ‘Güllü’ olarak tanınan ünlü arabesk sanatçısı 60 yaşındaki Gül Tut’un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, yeni gelişmeler yaşandı. Son olarak soruşturmada Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, istinaf başvurusunda bulunarak yeni ses analiz raporu sunmuştu. Raporda 4 farklı konuşmacıya ait seslerin deşifresi yer almıştı. Ses analizi raporunda bir erkek sesinin olduğu ifade edilmişti.

Rapor sonrasında “Güllü’nün öldüğü gece o evde dördüncü bir kişi daha mı vardı?” sorusu gündem olurken, yeni bir gelişme daha yaşandı.

Güllü’nün ölümünde sır kilidini çözecek talep! Evde 4 kişi mi vardı? Gözler, daraltılmış baz sonuçlarında

DARALTILMIŞ BAZ TALEBİ

ATV’de yer alan habere göre, şarkıcı Güllünün ablasının avukatları daraltılmış baz talebinde bulundu. Dairede kullanılan telefonlar üzerinden üçüncü kişilerin sesli ya da görüntülü görüşmeye katılıp ya da katılmadığının araştırılması istendi. Gözler, talep onaylanırsa ortaya çıkacak daraltılmış baz incelemesi raporuna çevrildi.

Güllü’nün ölümünde sır kilidini çözecek talep! Evde 4 kişi mi vardı? Gözler, daraltılmış baz sonuçlarında

EN SON NELER OLDU?

Güllü’nün ölümüne ilişkin dosyada, oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in avukatları Rahmi Çelik ve Mert Erdoğan tarafından ev içi güvenlik kamerası görüntüleri ve ses kayıtları için iki ayrı uzman görüşü alındı.

28 Ekim 2026 tarihli ilk rapor, adli ses ve görüntü incelemeleri ile kriminalistik alanında çalışan uzmanlar tarafından hazırlandı. İkinci rapor ise 6 Kasım 2026 tarihinde ses mühendisi Mustafa Arapoğlu tarafından düzenlendi.

Güllü’nün ölümünde sır kilidini çözecek talep! Evde 4 kişi mi vardı? Gözler, daraltılmış baz sonuçlarında

Mustafa Arapoğlu tarafından hazırlanan raporda, kamera kayıtlarındaki konuşmalar dakika ve saniye bilgileriyle çözümlendi. Kayıt dökümünde Tuğyan Ülkem Gülter’e atfedilen "Ben kapattım kameraları" sözlerinin yanı sıra "Nasıl yapacağımı düşünüyorum" ifadesi de yer aldı.

"ATLA CAMDAN"

Konuşmaların devamında Güllü’ye atfedilen "Bırak beni" ve "Bırak" sözlerinin bulunduğu belirtildi. Sultan Nur Ulu’ya atfedilen "At" ifadesinin ardından Tuğyan’a atfedilen "Atla camdan" sözleri de rapora yansıdı.

Güllü’nün ölümünde sır kilidini çözecek talep! Evde 4 kişi mi vardı? Gözler, daraltılmış baz sonuçlarında

Kaydın son bölümünde Güllü’ye atfedilen bir "Ah" sesinin ardından çarpma seslerinin duyulduğu, 5 dakika 29’uncu saniyede ise Tuğyan’a atfedilen "Koş annem yok koş" sözlerinin yer aldığı kaydedildi.

İkinci uzman raporunda da kamera kayıtlarındaki konuşmalar incelendi. Bu raporda Güllü’ye atfedilen "Herkes tamam mı?" ve Tuğyan’a atfedilen "Herkes tamam" ifadeleri dikkat çekti. Kayıtların devamında Güllü’ye atfedilen "Bırak beni" sözlerinin yanı sıra erkek sesine atfedilen "Hayır", "Görmek istemiyorum" ve "Atla camdan" ifadeleri de raporda yer aldı.

Güllü’nün ölümünde sır kilidini çözecek talep! Evde 4 kişi mi vardı? Gözler, daraltılmış baz sonuçlarında

İlk raporda ise erkek sesine atfedilen "Sence korkutmaya mı çalışıyor?", "Kapıyı kapat", "Şeref yok" ve "Atsın" gibi konuşmaların bulunduğu belirtildi. Ancak uzman raporlarında erkek sesinin kime ait olduğuna ilişkin kesin bir tespit yapılmadı. İkinci uzman görüşünün sonuç bölümünde, ses kayıtlarının olayın aydınlatılması açısından önemli olduğu ancak tek başına olayın kesin oluş biçimini ortaya koyamayacağı vurgulandı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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