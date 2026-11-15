Pakistan Dışişleri Bakanlığı'nın Tahsin Ertuğruloğlu'nu resmi paylaşımında "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı" olarak tanıtması Rum basınında tepkiyle karşılandı. Polonya Dışişleri Bakanlığı'nın ise KKTC'nin bağımsızlık günü kutlamasına beyaz ve kırmızı kalp emojileriyle teşekkür etmesi sosyal medyada gündem oldu.

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KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (EİT) 30. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitti.

Pakistan makamlarınca resmi protokolle karşılanan Ertuğruloğlu'nun ziyareti, Pakistan Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya paylaşımıyla da duyuruldu.

Pakistan ve Polonya'dan KKTC hamlesi! Rum kesimi ne yapacağını şaşırdı

Bakanlık, Ertuğruloğlu'nu doğrudan "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı" unvanıyla tanıttı.

Açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Tahsin Ertuğruloğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 30. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere İslamabad'a geldi. Havalimanında Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından karşılandı" ifadelerine yer verildi.

Pakistan devlet radyosu da Ertuğruloğlu'nun ziyaretini aynı unvanla duyurdu.

Pakistan ve Polonya'dan KKTC hamlesi! Rum kesimi ne yapacağını şaşırdı

RUM BASININDA PAKİSTAN TEPKİSİ

Pakistan'ın resmi açıklaması Güney Kıbrıs Rum basınında geniş yankı buldu.

Rum gazetesi Reporter, gelişmeyi "Pakistan'dan kışkırtıcı paylaşım" ifadeleriyle haberleştirirken, Pakistan Dışişleri Bakanlığı'nın KKTC'nin resmi adını kullanmasına tepki gösterdi.

Pakistan ve Polonya'dan KKTC hamlesi! Rum kesimi ne yapacağını şaşırdı

Politis gazetesi de Pakistan'ın Ertuğruloğlu'nu "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı" olarak tanıttığını okuyucularına duyurdu.

Pakistan ve Polonya'dan KKTC hamlesi! Rum kesimi ne yapacağını şaşırdı

POLONYA'DAN KKTC'YE KALPLİ TEŞEKKÜR

Diğer yandan Polonya Dışişleri Bakanlığı'nın KKTC'ye X üzerinden verdiği cevap da çok konuşuldu.

KKTC Dışişleri Bakanlığı, 11 Kasım'da Polonya'nın Bağımsızlık Günü dolayısıyla İngilizce sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayımladı.

Polonya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabı, "Teşekkür ederiz" cevabını verdi.

Beyaz ve kırmızı kalplerin Polonya bayrağının renklerini temsil ettiği paylaşım, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Ancak Polonya Dışişleri Bakanlığı söz konusu mesajı yaklaşık bir saat sonra sildi.

Pakistan ve Polonya'dan KKTC hamlesi! Rum kesimi ne yapacağını şaşırdı

RUM BASININDAN POLONYA'YA DA TEPKİ

Yunanistan merkezli Pronews, Polonya Dışişleri Bakanlığı'nın KKTC'nin kutlama mesajına teşekkür etmesini eleştiren bir haber yayımladı.

Haberde, Polonya'nın yanıtını daha sonra silmesinin tartışmayı büyüttüğü aktarıldı.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, Polonya'nın cevabını KKTC açısından diplomatik bir gelişme olarak yorumladı.

Bir kullanıcı, "Polonya bütün yorumlarını silebilir ama Kuzey Kıbrıs'ı kısa bir anlığına da olsa tanımış oldular" ifadelerini kullandı.

ERTUĞRULOĞLU'NDAN PAKİSTAN'A TEŞEKKÜR

İslamabad temasları kapsamında KKTC Temsilciliğini ziyaret eden Ertuğruloğlu, KKTC Pakistan Temsilcisi Buket Kop'tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Pakistan devlet televizyonuna da değerlendirmelerde bulunan Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının haklı davasına verdiği destek nedeniyle Pakistan'a teşekkür etti.

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