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Türkiye'den KKTC çıkartması! Bakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman neler konuştu?

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Lefkoşa'da bir araya geldi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 6 Kasım'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, Lefkoşa'daki temasları kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı, görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Bakanımız Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Lefkoşa'da bir araya geldi" ifadelerini kullandı.

Türkiyeden KKTC çıkartması! Bakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman neler konuştu?
Başlık ResmiTürkiyeden KKTC çıkartması! Bakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman neler konuştu?

LEFKOŞA'DA DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Bakan Fidan'ın KKTC ziyareti kapsamında Başbakan Ünal Üstel ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile de görüşmesi planlandı.

Temaslarda Türkiye ile KKTC arasındaki ikili ilişkiler, Kıbrıs meselesindeki son gelişmeler ve Ada'da yürütülen diplomatik süreç ele alınacak.

Türkiye, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tanınması gerektiği yönündeki tutumunu sürdürüyor.

BM'NİN KIBRIS GİRİŞİMİ SÜRÜYOR

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Konusundaki Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar, 29 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında Ada'da görüşmeler yürütüyor.

Holguin, 30 Ekim'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, 2 Kasım'da ise KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya gelmişti.

BM öncülüğündeki görüşmelerde, iki taraf arasında güven artırıcı adımlar ve yeni geçiş kapılarının açılması gibi konular gündemde bulunuyor.

ERSİN TATAR'DAN MAVİ VATAN MESAJI

Öte yandan KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bursa'da yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz'de değişen güvenlik dengelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tatar, Türkiye ile KKTC arasındaki iş birliğinin enerji, güvenlik ve deniz yetki alanları açısından önemine değindi.

Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile yeni bir döneme girdiğini söyleyen Tatar, KKTC'nin bugün Doğu Akdeniz'deki stratejik konumunun daha da önem kazandığını ifade etti.

Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sadece Kıbrıs Türk halkının kendi toprağı ve yaşam varlığı değil, aynı zamanda Mavi Vatan dediğimiz Doğu Akdeniz'deki her türlü enerji ve diğer güvenlik meseleleri ve boyutlarıyla bütün bu coğrafyanın bize göre denge unsuru olmuştur" dedi.

Türkiye ile KKTC arasındaki bağların güçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Tatar, ekonomik ilişkiler, turizm, sanayi, ticaret ve yatırımların artırılması çağrısında bulundu.

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Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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