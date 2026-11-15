Elon Musk'ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, tarihi bir başarıya imza attı. Yörüngede yaklaşık 22 saat uçan Starship uzay aracı, Dünya'ya dönüşünde Teksas'taki fırlatma kulesinin dev mekanik kollarıyla havada yakalandı. Daha önce benzeri görülmemiş bu başarı, uzay taşımacılığında yeni bir dönemin kapısını araladı.

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ABD'li milyarder Elon Musk'ın kurduğu SpaceX, Starship projesinde önemli bir aşamayı geride bıraktı. Devasa Starship roketinin üst kademesini oluşturan uzay aracı, yörüngedeki yaklaşık 22 saatlik uçuşunun ardından Teksas'ta bulunan Starbase tesisindeki "Mechazilla" isimli fırlatma kulesinin "yemek çubukları" (chopsticks) olarak bilinen dev mekanik kolları tarafından başarıyla yakalandı.

SpaceX'ten uzay tarihinde bir ilk! Starship mekanik kollarla havada yakalandı

HAVADA YAKALADI

Daha önce Starship'in "Super Heavy" güçlendiricisini mekanik kollarla yakalamayı başaran SpaceX, son denemeyle birlikte dünya tarihinde ilk kez yörüngeye ulaşmış bir uzay aracını fırlatma kulesindeki mekanik kollarla havada yakalamış oldu.

SpaceX'ten uzay tarihinde bir ilk! Starship mekanik kollarla havada yakalandı

TARİHİ TEST UÇUŞU CUMA GÜNÜ BAŞLAMIŞTI

SpaceX'in 15'inci test uçuşu, ilk kez hem roketin alt kademesini oluşturan "Super Heavy" güçlendiricisini hem de üst kademesini oluşturan uzay aracını güvenli bir şekilde Dünya'ya geri döndürme hedefiyle Cuma günü başlamıştı. Dönüş sırasında yakalama için öngörülen konumda olmadığı tespit edilen güçlendirici, rotası değiştirilerek Meksika Körfezi'ne yönlendirilmiş ve uçuş sonlandırma sisteminin devreye girmesiyle deniz yüzeyine ulaşmadan havada infilak etmişti. Öte yandan SpaceX, aynı fırlatmada 26 adet yeni nesil Starlink V3 uydusunu yörüngeye yerleştirmeyi başarmıştı.

SpaceX'ten uzay tarihinde bir ilk! Starship mekanik kollarla havada yakalandı

YENİDEN KULLANILABİLECEK

Starship'in her iki aşamasının da Dünya'ya geri döndürülerek yeniden kullanılabilmesi, SpaceX'in uydu fırlatma maliyetlerini düşürerek Starlink ağını büyütmesi ve uzay taşımacılığını daha ekonomik hale getirmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu teknoloji, NASA'nın Artemis programı kapsamında Ay'a astronot ve kargo taşınmasına yönelik planlarının yanı sıra SpaceX'in Mars'a insan gönderme ve burada kalıcı yerleşimler kurma hedeflerinin de temelini oluşturuyor.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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