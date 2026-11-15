Endonezya'da 2024 yılında spor salonunda yaşanan korkunç kazanın görüntüleri sosyal medyada gündeme geldi. Koşu bandında egzersiz yaparken dengesini kaybeden 22 yaşındaki kadın, üçüncü kattaki açık pencereden beton zemine düşerek hayatını kaybetti. Feci anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Akıllara durgunluk veren olayın adresi Endonezya oldu. Pontianak kentinde spor yapmak için salona giden 22 yaşındaki kadın, üçüncü katta bulunan koşu bandında egzersiz yaptığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybederek pencereden düştü.

Ölüm göz göre göre gelmiş! Koşu bandında dengesini kaybedince pencereden savruldu

BETON ZEMİNE ÇAKILDI

2024 yılında meydana geldiği belirtilen olayda genç kadın, kısa süreli denge kaybı sonucu geriye doğru sürüklendi. Hemen arkasında bulunan açık pencereden düşen genç kadın, üçüncü kattan beton zemine çakıldı.

Çevredekilerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadın, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Ölüm göz göre göre gelmiş! Koşu bandında dengesini kaybedince pencereden savruldu

RT'nin X hesabından paylaşılan videoda, kazanın yaşandığı anlar gözler önüne serildi. Görüntülerde genç kadının dengesini kaybederek koşu bandında geriye doğru savrulduğu ve açık pencereden düştüğü anlar yer aldı.

Koşu bandının pencereye yaklaşık bir metre mesafede konumlandırılması tartışmalara konu olurken, pencerede herhangi bir güvenlik önleminin bulunmaması da spor salonundaki ciddi güvenlik eksikliklerini gündeme getirdi.

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