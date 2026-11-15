Dünya

Ölüm göz göre göre gelmiş! Koşu bandında dengesini kaybedince pencereden savruldu

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Endonezya'da 2024 yılında spor salonunda yaşanan korkunç kazanın görüntüleri sosyal medyada gündeme geldi. Koşu bandında egzersiz yaparken dengesini kaybeden 22 yaşındaki kadın, üçüncü kattaki açık pencereden beton zemine düşerek hayatını kaybetti. Feci anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaydet
|
Zeynep Erdivanlı
ZEYNEP ERDİVANLI

Akıllara durgunluk veren olayın adresi Endonezya oldu. Pontianak kentinde spor yapmak için salona giden 22 yaşındaki kadın, üçüncü katta bulunan koşu bandında egzersiz yaptığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybederek pencereden düştü.

Ölüm göz göre göre gelmiş! Koşu bandında dengesini kaybedince pencereden savruldu
Başlık ResmiÖlüm göz göre göre gelmiş! Koşu bandında dengesini kaybedince pencereden savruldu

BETON ZEMİNE ÇAKILDI

2024 yılında meydana geldiği belirtilen olayda genç kadın, kısa süreli denge kaybı sonucu geriye doğru sürüklendi. Hemen arkasında bulunan açık pencereden düşen genç kadın, üçüncü kattan beton zemine çakıldı.

Çevredekilerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadın, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Ölüm göz göre göre gelmiş! Koşu bandında dengesini kaybedince pencereden savruldu
Başlık ResmiÖlüm göz göre göre gelmiş! Koşu bandında dengesini kaybedince pencereden savruldu

RT'nin X hesabından paylaşılan videoda, kazanın yaşandığı anlar gözler önüne serildi. Görüntülerde genç kadının dengesini kaybederek koşu bandında geriye doğru savrulduğu ve açık pencereden düştüğü anlar yer aldı.

Koşu bandının pencereye yaklaşık bir metre mesafede konumlandırılması tartışmalara konu olurken, pencerede herhangi bir güvenlik önleminin bulunmaması da spor salonundaki ciddi güvenlik eksikliklerini gündeme getirdi.

ÖNERİLEN HABERLER
Anlaşma masasını deviren istihbarat iddiası: "İran, Trump ve kabinesini İHA
DÜNYA

Anlaşma masasını deviren istihbarat iddiası: "İran, Trump ve kabinesini İHA'larla hedef alacak"
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER