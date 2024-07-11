Özgür Özel'den Srebrenitsa dayanışması! Erdoğan'ın sözlerinin kesilmesine tepki gösterdi

Srebrenitsa Soykırımı'nın 29. Yıl Dönümü Anma Töreni'ne video mesajla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin Filistin'le ilgili kısmı kesildi. Bunun üzerine törene bizzat katılan CHP lideri Özgür Özel tepki göstererek yetkililerden açıklama istedi. Erdoğan'ın sözlerinin teknik aksaklıktan kesildiğini öğrenen Özel, art niyetle yapılmadığına ikna olduğunu belirtti.

Erdoğan'dan NATO'da diplomasi trafiği! Zelenskiy ile bir araya geldi

Erdoğan'dan NATO'da diplomasi trafiği! Zelenskiy ile bir araya geldi

Suudlar Türk gazeteci Kurtuluş Demirbaş'ı serbest bıraktı! İlk sözleri "Şanlı Türk devleti beni kurtardı" oldu

Suudlar Türk gazeteci Kurtuluş Demirbaş'ı serbest bıraktı! İlk sözleri "Şanlı Türk devleti beni kurtardı" oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bosna Hersek'teki "Srebrenitsa Soykırımı'nın 29. Yıl Dönümü Anma Töreni"ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajla gönderdiği törende bir talihsizlik yaşandı. Erdoğan'ın video mesajı teknik aksaklıklar dolayısıyla yarıda kesildi.

ÖZGÜR ÖZEL TEPKİ GÖSTERDİ!

CHP lideri Özel duruma tepki göstererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini iletti.

Çok sayıda ülke temsilcisi konuşurken Erdoğan'ın mesajının Filistin'le ilgili kısmının kesilmesine tepki gösteren Özel'e, teknik aksaklık dolayısıyla videonun kesilmiş olduğu bildirildi.

SREBRENİTSA SOYKIRIMI

Avrupa’nın ortasında üç buçuk yıl süren savaşlarda yüz binin üzerinde masum sivil hayatını kaybetti.

Avrupa’nın ve bütün dünyanın sessizliğinden faydalanan Sırplar, 11 Temmuz 1995’te Srebrenitsa’da, “Müslümanlardan intikam almak” için 8 bin 372 Boşnak’ı katlederek korkunç bir soykırım yaptılar.

TÜRKLER ASLA UNUTMASIN!

Batı, bu dehşet verici hadise yaşanırken adeta zalimleri, Türk düşmanlarını destekledi.

Bosna’nın efsanevi lideri Aliya İzzetbegoviç ve o korkunç günlere şahitlik eden Boşnaklar, Türklerle bağları olduğu için soykırıma uğradıklarını, Türklerin yaşananları asla unutmamaları gerektiğini söylediler.