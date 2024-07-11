ABD medyasından geçici yönetim sinyali! Gallant, Netanyahu'yu hedef aldı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sayısız saldırı düzenlediği Gazze'de ateşkes gündemi sürüyor. Washington Post gazetesi, Hamas'ın ABD Başkanı Joe Biden'ın sunduğu ateşkes teklifini kabul ederek, Gazze'de geçici hükümet kurulmasına yeşil ışık yaktığını iddia etti. İsrail Savunma Bakanı Gallant, Netanyahu ve hükümeti hakkında 7 Ekim ve sonrasında yaşananlar için inceleme başlatılmasını istedi. Netanyahu ise İsrailli esirlerin kurtulması için "anlaşmaya bağlıyım" derken, katliam mesajını da yineledi.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana katliam üstüne katliam gerçekleştirdiği Gazze'de yıkılmadık yer bırakmadı, 10 binlerce Filistinli masum sivilin ölümüne yol açtı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın sunduğu ve BMGK'de karar tasarısı olarak onaylanan ateşkesin kabulüne yönelik Hamas ve İsrail kanadından peş peşe açıklamalar geldi. ABD medyası, Hamas'ın Gazze'de geçici hükümet kurulmasını kabul edebileceğini yazdı.

WASHİNGTON POST İDDİA ETTİ

Washington Post gazetesinde David Ignatius'un üst düzey Amerikalı yetkililere dayandırdığı yazısına göre, İsrail ile Hamas arasında müzakere edilen esir takası ve ateşkes anlaşmasının çerçevesi kabul edildi.

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Tarafların, "ateşkesin nasıl uygulanacağına dair ayrıntıları müzakere ettiklerini" söyleyen yetkililer, çerçevenin belirlenmiş olmasına rağmen nihai bir anlaşmanın yakın olmayabileceğini ve karmaşık ayrıntılar nedeniyle sürecin zaman alacağını aktardı. Amerikalı yetkililerce açıklanan anlaşma taslağında çatışmanın sona ermesi için üç aşamalı bir çözüm öngörüldü.

GAZZE'DE GEÇİCİ YÖNETİM AÇIKLAMASI

Washington Post'taki yazıya göre, Hamas'ın çatışmaların kalıcı olarak sona erdirileceğine dair yazılı garanti talebinden vazgeçmesi müzakerelerde dönüm noktası oldu. İsrail ve Hamas, müzakerelerin ikinci aşamasında ne Hamas'ın ne de İsrail'in Gazze Şeridi'ni yönetmeyeceği bir "geçici yönetim" planını kabul ettikleri sinyalini verdi.

Plana göre, Gazze Şeridi'nde güvenlik, "ABD tarafından eğitilen ve ılımlı Arap müttefiklerce desteklenen bir güç" tarafından sağlanacak. Bahsi geçen güç, İsrail tarafından onaylanmış Gazze'deki Filistin yönetiminin yaklaşık 2 bin 500 destekçisinden oluşan bir gruptan seçilecek. Öte yandan teklifin Hamas tarafından kabul edildiği iddia edildi.

GALLANT'TAN "NETANYAHU SORUŞTURULSUN" ÇAĞRISI

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusundaki öğrencilerin mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. 7 Ekim saldırıları ve sonrasında yaşanan ihmallere ilişkin bir kamu soruşturma komisyonu kurulması çağrısı yapan Gallant, bu komisyonun karar verici konumundaki herkesi incelemesi gerektiğini söyledi.

Gallant, "Bu komisyon Savunma Bakanı olarak beni, Başbakanı (Netanyahu), İsrail Genelkurmay Başkanı'nı (Herzi Halevi), iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü (Ronen Bar), orduyu ve hükümete bağlı ulusal organları incelemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı. Netanyahu ile arasının bozuk olduğu ve İsrail Başbakanı'nın kendisini görevden almayı düşündüğü yönündeki haberler gündemdeki yerini korurken, Gallant'ın bu çıkışı ikili arasındaki gerginliğin bir göstergesi olarak yorumlandı.

NETANYAHU'DAN KATLİAMI SÜRDÜRME MESAJI

Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail ordusundaki öğrencilerin mezuniyet töreninde konuştu. Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırıların daha ne kadar devam edeceğine yönelik sorular geldiğini ancak " zaman alsa da zafere ulaşıncaya" kadar bu saldırıları sürdüreceklerini söyledi. Öte yandan Netanyahu, Netanyahu, Hamas ile ateşkes anlaşmalarına ilişkin devam eden müzakerelere değinerek, "Rehinelerimizin serbest bırakılması için çerçeve anlaşmaya bağlıyım” dedi.

Gazze'de esir takasına varılmasından yana olduğunu savunan Netanyahu, Hamas'ın "İsrail'i tehlikeye atacak" taleplerde ısrarcı olduğunu ileri sürdü. Netanyahu, esir takası için 4 şartları olduğunu kaydederek bunlardan birinin de "Philadelphia Koridoru" olarak bilinen Gazze'nin Mısır sınırında İsrail işgalinin devam etmesi olduğunu dile getirdi.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Hamas'ın Telegram hesabından, İsrail ile yürütülen dolaylı müzakerelere ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, şu ana kadar arabuluculardan, ateşkes ve esir takasıyla ilgili yürütülen müzakerelerde bir gelişme olduğu yönünde bildirim alınmadığı duyuruldu.

İsrail'in, önceki turlarda olduğu gibi bu müzakere turunu da başarısızlığa uğratmak için "ağırdan alma" politikası uyguladığı ancak Filistin halkının ve direniş güçlerinin "bu oyuna gelmeyeceği" ifade etmişti.

GAZZE'DE 3 AŞAMALI ATEŞKES

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in üç aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı. Biden bu önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar Gazze’deki saldırılarına devam edeceklerini belirtmişti.

Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.