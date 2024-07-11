Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den ABD'de Türkiye mesajı: Türkiye'de konferans düzenleyeceğiz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra açıklamalarda bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Türkiye'de gıda güvenliği ve denizcilik konferansı düzenleyeceğiz" dedi.

ABD'de NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamındaki Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüştüğü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, açıklamalarda bulundu.

ZELENSKİY'DEN TÜRKİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye hakkında mesaj verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Türkiye'de gıda güvenliği ve denizcilik konferansı düzenleyeceğiz" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Zelenskiy, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdim. Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği sarsılmaz destek için kendisine minnettarım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'nın insanlarımızı eve döndürme çabalarına dikkat çekti. Özellikle Kırım Tatarlarının geri dönüşünü takdirle karşıladı ve bu çabalardan dolayı şükranlarını sundu. Kendisine ekibimizin bu çalışmaya devam edeceğine dair güvence verdim. Barış Zirvesi kararlarının uygulanması kapsamında Türkiye'de gıda güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğü odaklı bir konferans düzenlemeye hazırlanıyoruz." ifadelerine yer verdi.