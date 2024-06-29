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Zelenskiy Rusya'nın 10 Ukraynalı rehineyi serbest bıraktığını açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Zelenskiy Rusya&#039;nın 10 Ukraynalı rehineyi serbest bıraktığını açıkladı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya savaşında rehin alınan Ukraynalılar hakkında açıklama yaptı. Zelenskiy, rehine durumundaki 10 kişinin serbest bırakıldığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, takas sonucu Rus esaretindeki 10 Ukrayna vatandaşının serbest bırakıldığını bildirdi.

Zelenskiy Rusya'nın 10 Ukraynalı rehineyi serbest bıraktığını açıkladı - 1. Resim

ZELENSKİY 10 REHİNENİN SERBEST BIRAKILDIĞINI AÇIKLADI

Zelenskiy, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm zorluklara rağmen 10 kişiyi daha Rus esaretinden kurtarmayı başardık." ifadesini kullandı.

Esirlerin serbest bırakılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Zelenskiy, tüm esirler kurtarılıncaya kadar çaba sarf edeceklerini belirtti.

Rusya ile Ukrayna'nın anlaştığı takas sonucu serbest kalanların arasında Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Nariman Celal de bulunuyor.

Celal, 2021'de Kırım'da Ruslar güvenlik güçlerince esir alınmıştı. Rus istihbaratı Akmescit yakınındaki Anğara köyünde 23 Ağustos 2021 tarihinde bir sabotaj eylemi düzenlendiğini iddia etmiş, eylemin Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Baş Müdürlüğü ile Kırım Tatar Milli Meclisince organize edildiğini ileri sürmüştü. Rus istihbaratının operasyonları sonucu KTMM Başkan Yardımcısı Celal tutuklanmıştı.

Zelenskiy Rusya'nın 10 Ukraynalı rehineyi serbest bıraktığını açıkladı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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