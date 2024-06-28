Rusya Razdolovka'yı ele geçirdiğini duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, devam eden Ukrayna savaşındaki sıcak gelişmeler hakkında açıklama yaptı. Toplam 615 uçak ve 276 helikopterin imha edildiğini duyuran bakanlık, Razdolovka yerleşim birimini de ele geçirdiklerini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Razdolovka yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun 22-28 Haziran'da Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

"RAZDOLOVKA'YI KURTARDIK MESAJI"

Son konusu tarihlerde Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile 17 saldırı düzenlendiği kaydedilen açıklamada, bu saldırılarda elektrik tesisleri, askeri havaalanlarının altyapısı, Batı üretimli silahların lojistik merkezleri, insansız hava ve deniz araçlarının üretim ve saklama atölyeleri, Ukraynalı askerler ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma merkezlerinin vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Güney Kuvvetleri Grubu'na bağlı birlikler, aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Razdolovka yerleşim birimini kurtardı ve avantajlı pozisyonlar elde etti." ifadesine yer verildi.

Son bir haftada Ukrayna ordusuna ait 2 adet "Mig-29" tipi savaş uçağı ve 589 İHA'nın vurulduğu aktarılan açıklamada, 56 Ukraynalı askerin teslim olduğu aktarıldı.

RUSYA ON BİNLERCE ASKERİ ARACI İMHA ETTİKLERİNİ İDDİA ETTİ

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 615 uçak, 276 helikopter, 26 bin 777 İHA, 533 hava savunma füze sistemi, 16 bin 446 tank ve zırhlı araç, 1357 çok namlulu roketatar, 11 bin 20 obüs ve havan topu ile 23 bin 49 özel askeri araç imha edildi."