AB ülkelerinden Rusya'ya karşı çarpıcı hamle! Büyük savaş korkusu dünyayı sardı

Dünya ülkelerinde olası bir büyük savaşa karşı peş peşe hamleler gelmeye devam ediyor. Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail'in Orta Doğu'daki Gazze katliamları ile Lübnan'a yönelik tehditleri büyük risk oluşturuyor. Bunların yanı sıra Güney Kore ile Kuzey Kore arasında tırmanan gerilim, Çin'in Tayvan'a yönelik gözdağı niteliğindeki hamleleri dünyayı büyük bir çıkmaza sürüklüyor. Bu kez de AB üyesi 4 ülke, Rusya'yla olası bir savaşa karşı milyar dolarlık bir savunma hattı projesi çağrısında bulundu.

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Dünya olası bir büyük savaş riskiyle karşı karşıya. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın her geçen gün yayılma riski tartışılırken, İsrail'in Gazze saldırıları ve Lübnan'la olan gerilim Orta Doğu'yu kızıştırdı.

Güney Kore ile Kuzey Kore arasında devam eden gerilim, ABD ve Rusya arasında destek krizine yol açtı. Olası bir 3. Dünya Savaşı'na karşı saflar netleşmeye başladı. 4 AB ülkesi, Rusya'ya karşı milyarlarca dolarlık savunma hattı kurulmasını istedi.

4 AB ÜLKESİNDEN RUSYA'YA KARŞI ÇAĞRI!

Polonya'nın PAP haber ajansına göre, AB üyesi Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya liderleri, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e AB sınırlarının askeri ve sivil olarak korunmasını amaçlayan savunma hattına ilişkin mektup gönderdi.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Polonya Başbakanı Donald Tusk, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ve Letonya Başbakanı Evika Silina tarafından imzalanan mektupta, ilgili ülkelerin Rusya ve Belarus ile paylaştıkları sınır boyunca 700 kilometrelik bir savunma hattı inşa edilmesi talebinde bulunuldu.

MİLYARLARCA DOLARLIK PROJE

Mektupta, projenin ölçeği ve maliyeti nedeniyle AB tarafından hem siyasi hem de mali olarak desteklenmesi gerektiği belirtilerek, "AB sınırının askeri ve sivil olarak korunması için olağanüstü tedbirler alınmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Bazı AB yetkilileri ise söz konusu projenin yaklaşık 2,67 milyar dolar tutabileceği değerlendirmesinde bulundu. Polonya hükümeti 13 Haziran'da, Belarus sınırının bazı bölümlerine hareket kısıtlaması getiren uygulamanın yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

KUZEY KORE RUSYA'YA ASKER SÖZÜ VERDİ

ABD'nin Güney Kore'ye uçak gemisi göndermesinin ardından Kuzey Kore de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri birliklerini desteklemek için bir ay içinde Ukrayna'ya askeri personel gönderme sözü verdi.

Kuzey Kore yetkilileri pazartesi günü ABD'yi Ukrayna'ya artan askeri yardımı ve Güney Kore'ye bir uçak gemisi göndermesi nedeniyle eleştirerek bunun 'yeni bir dünya savaşına' yol açabileceği uyarısında bulundu.

MSB: HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRIZ

Dünya ülkeleri olası bir savaşa karşı saflarını netleştirirken, Milli Savunma Bakanlığı'ndan da açıklama gecikmedi. MSB Kaynakları, "“Birinci ve ikinci dünya savaşlarında olduğu gibi topyekûn bir risk var mı derseniz tabii ki bir ihtimal. Biz MSB olarak savunma ve güvenliğimize yönelik değerlendirmelerimizi yapıyor ve güncellenmesi gereken bütün planlarımızı yeni değerlendirmeler ışığında yapıyoruz.

En hazırlıklı ülkelerden biri olduğumuzu da rahatlıkla söyleyebiliriz. TSK zaten dinamik bir ordu. Birçok coğrafyada sürekli faaliyetler icra eden bir ordu. Kendi planlarını, kendi lojistiğini test etmiş onaylatmış bir ordu. Dünyanın birçok noktasında barışı destekleme faaliyetleri de yapıyor. Üçüncü dünya savaşı gibi karanlık bir tabloyu başta ülkemiz olmak üzere kimse istemez, ama Ordumuzun da her türlü senaryoya hazır olduğunu belirtmek gerekir" açıklamalarında bulundu.

İSRAİL-HİZBULLAH GERİLİM BÜYÜK TEHDİT

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah'la bir savaş durumunda ordunun Lübnan'ı "taş devrine" döndürme kapasitesine sahip olduğunu ifade etti. Ayrıca Gallant, Tel Aviv hükümetinin, İsrail-Lübnan sınırındaki duruma diplomatik bir çözüm bulmayı tercih ettiğini de sözlerine ekledi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail-Lübnan sınırında artan gerginlikten "aşırı derecede endişe" duyduklarını belirterek, gerilimi önlemenin en iyi yolunun diplomasi olduğunu vurguladı. Açıklamalar sürerken Hizbullah güçleri, İsrail'in kuzeyindeki bir askeri üssü hedef aldığını duyurdu.

ÇİN'DEN TAYVAN'A AÇIK GÖZDAĞI!

Tayvan Savunma Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, son 24 saatte Çin ordusuna ait 37 hava aracı ve 7 geminin Ada çevresinde görüldüğü belirtildi. Açıklamada, 37 askeri hava aracından 33'ünün, Tayvan Boğazı'ndaki itibari "orta çizginin" ötesine geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahada uçtuğu kaydedildi.

Bakanlığın yayımladığı haritada hava araçlarının Tayvan'ın kuzey ucundaki Keelung iline 40 deniz mili (74,08 kilometre), güney ucundaki Pingtung iline ise 43 deniz mili (79,68 kilometre) kadar yaklaştığı görüldü. Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

HUSİLERİN SALDIRILARI SÜRÜYOR

Yemen'deki Husiler İsrail'e tepki niteliğinde ABD ve İngiltere gemilerini hedef almayı sürdürüyor. Husiler ABD ile İngiltere'nin, bu hafta ülkenin batısındaki Hudeyde vilayetine 8 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Bu hafta içinde balistik ve seyir füzeleri ile "Tufan" taarruz botlarıyla 4 büyük "operasyon" düzenlediklerini aktaran Husiler, söz konusu taarruz botunun, 1,5 ton patlayıcı taşıma kapasitesine sahip olduğunu ve düşman gemilerine büyük maddi zarar veren patlamalara yol açtığını kaydetti.