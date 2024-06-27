Bolivya'da İçişleri Bakanı'ndan darbe itirafı! Devlet Başkanı darbeci generalle tartıştı

Bolivya'da ordunun hükümet sarayını basarak yaptığı darbe girişiminin etkileri sürüyor. Bolivya İçişleri Bakanı Eduardo del Castillo, dün gerçekleştirilen darbe girişimi konusunda daha önceden istihbarata sahip olduklarını açıkladı. Öte yandan Devlet Başkanı Luis Arce'nin darbeci general ile tartışması ortaya çıktı.

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da dün gerçekleştirilen ve birkaç saat içinde engellenen darbe girişimi ülkeyi derinden etkiledi. Hükümet sarayının kuşatıldığı girişim, eski ordu komutanının görevden alınmasıyla engellendi.

"İSTİHBARAT BİLGİSİNE SAHİPTİK"

Bolivya İçişleri Bakanı Eduardo del Castillo bugün yaptığı açıklamada, Bolivya Devlet Başkanı Luis Acre'nin darbe girişimi olabileceği konusunda önceden istihbarata sahip olduğunu belirtti. Yalnızca girişim hakkında bilgileri olduğunu aktaran Castillo, hükümetin daha fazla bilgiye ise sahip olmadığını aktardı.

DEVLET BAŞKANI DARBECİ GENERALLE TARTIŞTI

Ülkenin yönetim başkenti La Paz'daki Murillo Meydanı'na zırhlı araçlarla giden ve daha sonra hükümet sarayının kapısını kıran Zuniga'nın başını çektiği askerler, Arce ile tartıştı. Kameralar önünde Zuniga ile konuşan Arce, "Senin başkomutanın burada. Hemen şimdi birliğine geri dön. Bütün asker ve polisleri derhal buradan çek" dedi.

"GENERAL, BU YAPTIĞINIZI BOLİVYA HALKI AFFETMEZ"

Arce'nin "sert" sözlerine olumsuz yanıt veren Zuniga, bulundukları yerden çekilmeyeceklerini belirtti. Bu sözlere oldukça sinirlenen Arce, "General, bu yaptığınızı Bolivya halkı affetmez. Eğer iyi bir komutan olduğunuzu söylüyorsanız, görev yerinize geri dönmelisiniz ve askerleri buradan çekmelisiniz. Bu bir emirdir, beni ciddiye almıyor musunuz?" sözleriyle karşılık verdiği görüldü.

ESKİ ORDU KOMUTANI GÖZALTINA ALINDI

Bakan Castillo bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada da darbe girişimine kalkışan ordu komutanı Juan Jose Zuniga'nın ve eski Koramiral Juan Arnez Salvador'un gözaltına alındığını duyurmuştu.

BOLİVYA'DA DARBE GİRİŞİMİ

Ordu komutanı Juan Jose Zuniga'nın emriyle zırhlı araçlar, dün idari başkent La Paz'daki Bolivya Hükümet Sarayı'nın kapılarına dayanmıştı. Bolivya Devlet Başkanı Luis Acre, darbe girişimine karşı demokrasiyi korumak üzere halkı sokağa davet etmişti. Başkan Arce, Zuniga'yı görevden alarak yerine Jose Wilson Sanchez'i atamıştı. Yeni ordu komutanı Sanchez, darbeye katılan tüm birliklere derhal geri çekilme emri vermişti.

3 SAAT İÇİNDE BASTIRILDI

Arce'nin çağrısının ardından Bolivya halkı ise ellerinde bayraklarla Hükümet Sarayı'nın bulunduğu Plaza Murillo Meydanı'nda toplanarak milli marşı okumuştu. Arce, zırhlı araçlar ile askeri birliklerin meydandan çekilmesiyle başarısız olduğu görülen darbe girişiminin ardından Hükümet Sarayı önünde toplanan kalabalığa seslenerek, “Bolivya halkına çok teşekkürler. Yaşasın demokrasi” ifadelerini kullanmıştı. Darbe girişimi 3 saat sonra sona ermişti.