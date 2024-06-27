Lübnan'ı mancınıkla vurduklarını unuttu! İsrailli Bakan'dan "taş devrine döndürürüz" tehdidi

Lübnan'daki İran destekli Hizbullah güçleri ile İsrail arasındaki tansiyon giderek yükseliyor! Gazze'de gerçekleştirdiği katliamı Ortadoğu'nun geneline yayma peşindeki İsrail'den Lübnan'a karşı 'savaş' tehdidi geldi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Lübnan'ı taş devrine döndürürüz" dedi.

Arzımevud hayalleri uğruna Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail, gözünü Ortadoğu'ya çevirdi. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaptığı katliamın ardından İsrail, Lübnan'a saldırmanın peşinde. İran destekli Hizbullah güçleri ile çatışmalarını sürdüren İsrail, mavi hatta yaşanan gerilimi bir adım daha öteye taşıyor.

Lübnan'da yeni bir Gazze oluşturmanın derdine düşen İsrail'den "Lübnan'ı taş devrine döndürürüz" tehdidi geldi.

"TAŞ DEVRİNE DÖNDÜRÜRÜZ"

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah'la bir savaş durumunda ordunun Lübnan'ı "taş devrine" döndürme kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

ABD'nin başkenti Washington'da gazetecilere yaptığı açıklamada Gallant, "İsrail ordusunun, Hizbullah'la herhangi bir savaş durumunda Lübnan'ı taş devrine döndürme kapasitesine sahip olduğunu" ifade etti.

MANCINIKLA SALDIRDIKLARINI UNUTTU

Lübnan'ı taş devrine döndürmekle tehdit eden İsrailli Bakan, askerlerinin orta çağ silahlarıyla savaştığını unuttu.

İsrail ordusu, Lübnan ormanlarında yangın çıkartmak için mancınık kullanmış görüntüler çok konuşulmuştu.