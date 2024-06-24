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İsrail'den Lübnan'a intikam saldırısı! İran destekli güçleri fosfor bombasıyla vurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Lübnan'daki İran destekli Hizbullah güçleri, bugün İsrail ordusuna ait kışlayı vurmuş çok sayıda İsrail askerini öldürmüştü. Ağır darbenin ardından İsrail, Lübnan'a intikam saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan'ın güneyine atılan bombaların fosfor çıkardığı görüntülendi.

Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana ölüm yağdıran İsrail, kuzeyindeki İran destekli Hizbullah güçleri ile çatışmalarını sürdürüyor. İsrail-Lübnan sınırındaki mavi hatta yaşanan gerilim giderek büyüdü. Hizbullah güçleri bugün İsrail'e ait bir askeri mevziyi hedef aldı. Çok sayıda askerini kaybeden İsrail karşı saldırıya geçti.

HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E BÜYÜK DARBE

Lübnan'daki İran destekli Hizbullah Hareketi, Safed kentinin kuzeydoğusunda İsrail ordusuna ait  91. Tümen karargahını vurduğunu açıkladı. İnsansız hava araçlarından (İHA) oluşan hava filosuyla yapılan saldırıda İsrail çok sayıda zayiat verdi.

"HİZBULLAH'LA SAVAŞA HAZIR OLUNMADIĞI" UYARISI

İsrailli bir yetkilinin "Hizbullah ile gerçek bir savaşa hazır olunmadığı" uyarısının ardından, İsrail'de jeneratör alımlarında yüzde 100'ü geçen artış yaşandı. İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, ülkedeki bir şirket, internet sitelerinde normalden beş kat daha fazla jeneratör araması görüldü.

İSRAİL FOSFOR BOMBASIYLA SALDIRDI

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki sınır hattına yönelik saldırıları devam ediyor. Lübnan'ın güneyindeki Kefr Kila, Hayam ve Aaziyeh bölgelerine düzenlenen saldırıda kullanılan bombaların fosfor benzeri duman çıkardığı görüntülendi.

NETANYAHU'DAN LÜBNAN'DA SAVAŞA HAZIRLIK MESAJI

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in Kanal 14 Televizyonuna verdiği röportajda, Lübnan sınırındaki durum ve Gazze'deki savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Ülkenin kuzeyindeki durumu bu şekilde bırakmaya hazır değilim. Bunun için hazırlık yapıyoruz." diyen Netanyahu, bununla ilgili planlarının ayrıntılarını basına açıklayamayacağını ifade etti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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