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İsrail'den Lübnan'da suikast! Üst düzey isim öldürüldü

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İsrail&#039;den Lübnan&#039;da suikast! Üst düzey isim öldürüldü

Dünya Haberleri

Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail, kuzeyindeki Lübnan'a da saldırılarını sürdürüyor. İsrail, Lübnan'ın Bekaa kentinde bir araca saldırı düzenledi. Suikastta Lübnan'daki üst düzey Hamas sorumlusu öldü.

Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana ölüm yağdıran İsrail, kuzeyinde Lübnan ile çatışmalarını sürdürüyor. Son günlerde Mavi hatta yaşanan gerilim giderek büyüdü. Lübnan'daki İran destekli Hizbullah güçleri İsrail uçaklarına üslerini açması halinde Güney Kıbrıs’a saldıracaklarını söyleyerek tehdit etti. Bölgede artan gerilim İsrail'in Lübnan'da üst düzey isimleri hedef almasıyla devam ediyor.

Son olarak İsrail, Lübnan'da bir araca suikast düzenledi. Aracın küle döndüğü saldırıda üst düzey bir isim öldü.

İSRAİL'DEN LÜBNAN'DA SUİKAST

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Lübnan'ın doğusunda Bekaa kentinde bir araca saldırı düzenledi.

İsrail'den Lübnan'da suikast! Üst düzey isim öldürüldü - 1. Resim

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise saldırının insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirildiği ifade edildi.

Hava saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

HAMAS BÖLGE LİDERİ ÖLDÜ

İsrail'den yapılan açıklamada saldırıda hedef alınan kişinin "Lübnan'daki Hamas ve Cemaati İslami sorumlusu Eymen Gatme olduğu" iddia edildi.

İsrail'den Lübnan'da suikast! Üst düzey isim öldürüldü - 2. Resim

HİZBULLAH'TAN KARŞILIK GECİKMEDİ

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyinde askerlerin kullandığı bir binanın "uygun silahlarla hedef alınarak doğrudan vurulduğu" ifade edildi.

İsrail tarafından ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

 

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