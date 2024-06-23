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İsrail, Gazze'de BM'ye bağlı tesisi vurdu! Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail, Gazze&#039;de BM&#039;ye bağlı tesisi vurdu! Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti

Dünya Haberleri

İsrail, Gazze'de BM'nin insani yardım dağıtmak için kullandığı eğitim kurumuna ait binaya saldırı düzenledi. Hava saldırısında çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 8 aydır katliam yapan İsrail, acımasız saldırılarını sürdürüyor. Uluslararası yardım kuruluşlarını dahi hedef alan İsrail, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinlilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) insani yardım dağıtmak için kullandığı eğitim kurumuna saldırı düzenledi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail’in UNRWA tarafından işletilen ve yerinden edilmiş ailelere yardım sağlayan bir eğitim kurumuna ait bir binayı vurduğunu söyledi. İsrail ordusu ise saldırıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.
UNRWA İletişim Direktörü Juliette Touma, saldırının ayrıntılarını incelediğini açıklayarak, "Savaşın başlangıcından bu yana yaklaşık 190 binamızın vurulduğunu kaydettik. Bu sayı Gazze'deki binalarımızın büyük çoğunluğunu oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Touma, ayrıca İsrail saldırılarında 193 UNRWA personelinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Düzenleyen:  - Dünya
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