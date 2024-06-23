Gazze'de son durum... Yürek yakan kare... 9 yaşındaki Hanan Alaa Akl yaşam mücadelesi veriyor!

7 Ekim'den bu yana İsrail ablukası altındaki Gazze'den yeni haberler gelmeye devam ediyor. Bölgedeki can kaybı 37 bin 551'e yükselirken, Bureyc kampında kurabiye almak için gittiği dükkanın bombalanması nedeniyle ağır yaralanan 9 yaşındaki Hanan Alaa Akl'ın görüntüsü ise yürekleri dağladı. İşte Gazze'den son dakika haberleri...

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HİZBULLAH YİNE İSRAİL'İN STRATEJİK NOKTALARINI PAYLAŞTI

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA EN AZ 15 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İSRAİL ORDUSU GAZZE'DE 1 ASKERİNİN ÖLDÜĞÜNÜ DUYURDU

23.06.2024 12:00

YÜREK DAĞLAYAN KARE!

Refah kentinden kaçarak sığındıkları Bureyc kampında kurabiye almak için gittiği dükkanın bombalanması ile ağır yaralanan 9 yaşındaki Hanan Alaa Akl, bütün vücudunda oluşan birinci derece yanıklarla hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Hanan'ın annesi Velaa Akl, Hanın'ın saldırıya hedef olmasının ardından 40 gün geçtiğini, bütün vücudunda birinci derece yanık oluştuğunu ve burun kemiğinin kırıldığını, saldırı esnasında tatlıcı dükkanında bulunan diğer 4 kişinin öldüğünü aktardı.

Velaa Akl, patlamanın etkisiyle ağır yaralanan kızlarını tanımakta zorluk çektiklerini, otomobil bulunmadığı için Hanan'ı Aksa Şehitleri Hastanesi'ne eşek arabasıyla taşıdıktan sonra hastaneye ulaştıklarında acilen kanamayı durdurmak için burun ameliyatına alındığını anlattı.

23.06.2024 10:00

HİZBULLAH YİNE İSRAİL'İN STRATEJİK NOKTALARINI PAYLAŞTI

İsrail Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını sürdürürken, Lübnan sınırında da gerilim artıyor. İsrail ordusu ile Hizbullah tarafından yapılan karşılıklı açıklamalarla çatışma sinyali güçlenirken, Hizbullah yeni bir görüntü paylaştı.

“Kim bize karşı savaşmayı düşünürse pişman olacaktır” ifadelerinin yer aldığı videoda, İsrail’in stratejik noktalarının havadan çekildiği görüntüler yer aldı. Yapılan açıklamada ise, “Dün Lübnan-Filistin sınırı boyunca İsrail askeri mevzilerine karşı çeşitli operasyonlar gerçekleştirildi” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, “Menara bölgesinde ve Metula kasabasında İsrail askerleri tarafından kullanılan bir binanın vuruldu. Lübnan’ın işgal altındaki Zibdeen ve Al-Ramtha bölgeleri de hedef alınarak roketle vuruldu” denildi.

23.06.2024 08:00

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA EN AZ 15 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze kent merkezi ve Es-Sabra Mahallesine düzenlediği şiddetli hava saldırısında 8 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

İsrail savaş uçakları, Gazze'deki Nusayrat Kampı'nın kuzeyindeki elektrik santrali yakınındaki bir grup Filitinliyi hedef aldı. Saldırıda 2 kişi öldü ve bazıları yaralandı.

İsrail savaş uçakları ve topçuları, Gazze kent merkezinde bulunan el-Cevhera adlı binaya yakın bir evi hedef aldı. Saldırıda 3 Filistinli öldü, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu bazı kişiler de yaralandı.

İsrail'in Gazze kentinin Eş-Şati Kampı'nda bir eve düzenlediği benzer saldırıda da en az 2 kişi öldü, çok sayıda yaralanan oldu.

23.06.2024 12:11

İSRAİL ORDUSU GAZZE'DE 1 ASKERİNİN ÖLDÜĞÜNÜ DUYURDU

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, zırhlı kuvvetlerden 25 yaşındaki yedek subay Malkia Gross'un, Gazze Şeridi'nin güneyinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

Böylelikle, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrailli asker sayısı 313'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere, 665'e yükseldi.

Saldırılarda bugüne kadar 1977'si karadan işgal süresince olmak üzere, 3 bin 894 asker ve subay da yaralandı.

Yer: Gazze