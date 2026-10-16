Beyaz Saray'da 5 günlük görev! Katie Zacharia'nın koltuğu neden gitti?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray Sözcüsü olarak atadığı Katie Zacharia, kısa sürede birden fazla tartışmanın merkezine yerleşti. İlk basın toplantısının kısa sürmesi, avukatlık sınavını geçemediğinin ortaya çıkması ve Çin hakkındaki açıklamaları gündem olan Zacharia'nın görevine son verildiği öne sürüldü.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray Sözcülüğü görevine atadığı Katie Zacharia hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 9 Ekim'de ataması duyurulan ve 12 Ekim'de göreve başlayan Zacharia'nın görevine son verildiği Amerikan basınında yer aldı. Bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırılan haberlerde, Zacharia'nın görevden alındığı belirtilirken ayrılığın resmi gerekçesine ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmadı.

Eski Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Leavitt'in yerine getirilen Zacharia, kısa görev süresinde mesleki geçmişi ve basın karşısındaki performansıyla tartışmaların odağına yerleşti. Trump'ın Zacharia'ya görevini sürdürüp sürdürmemeyi yeniden düşünmesini tavsiye etmesinin ardından ayrılık iddiaları gündeme geldi.

"BEN ONUN YERİNDE OLSAM YENİDEN DÜŞÜNÜRDÜM"

Katie Zacharia'nın görevden alındığına ilişkin haberlerden kısa süre önce gazetecilerin sorularını cevaplayan Trump, sözcüsünün medyada haksız eleştirilere maruz kaldığını savundu. Zacharia'ya yönelik tutumun çok sert olduğunu belirten Trump, kendisine bu görevi sürdürmek zorunda olmadığını söylediğini aktardı.

Trump, "Katie'ye bence kendisine çok haksız davranıldığını söyledim. Basın ona çok sert davrandı. Ona bütün bunları yaşamak zorunda olmadığını söyledim. Ben onun yerinde olsam bu görevi yeniden düşünürdüm" ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamaları, Zacharia'nın görevden ayrılabileceğine ilişkin işaret olarak yorumlandı. Ardından Amerikan basınında, sözcünün görevine son verildiği yönünde haberler yayımlandı.

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İLK BASIN TOPLANTISI 15 DAKİKADAN KISA SÜRDÜ

Zacharia'nın kamuoyundaki ilk büyük tartışması, 13 Ekim'de Beyaz Saray'da düzenlediği ilk basın toplantısının ardından yaşandı. Gazetecilerin karşısına çıkan Zacharia, 15 dakikadan kısa süren toplantıda yalnızca üç gazetecinin sorusunu cevapladı.

Toplantının büyük bölümünde hazırlanan açıklamaları okuması ve brifingi kısa sürede tamamlaması eleştirilere neden oldu. Zacharia ise daha sonra yaptığı açıklamada ilk toplantısına hazırlanmak için yeterli zamanı olmadığını, brifing belgelerinin kendisine geç ulaştırıldığını savundu. Toplantıyı kısa tutmasının planlı olduğunu belirten Zacharia, Trump'ın da aynı gün gazetecilerin sorularını cevaplayacağını ifade etti.

AVUKATLIK SINAVINI GEÇEMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Zacharia hakkındaki tartışmaların önemli bir bölümünü mesleki geçmişi oluşturdu. Trump, atamasını duyururken Zacharia'yı avukat olarak tanıttı. Zacharia da daha önceki televizyon programlarında ve kamuoyuna açık açıklamalarında avukatlık yaptığını belirtti.

Ancak yapılan incelemelerde, Zacharia'nın ABD'nin herhangi bir eyaletinde avukatlık ruhsatına sahip olduğunu gösteren bir kayda ulaşılamadığı bildirildi. California eyaletindeki Pepperdine Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2011'de mezun olan Zacharia'nın aynı yıl girdiği avukatlık sınavını geçemediği ortaya çıktı.

Zacharia, verdiği röportajda sınavı geçemediğini ve daha sonra yeniden sınava girmediğini doğruladı. Çin'e taşınma hazırlığı yaptığı dönemde sınav sonucunun kendisi için önemini yitirdiğini savunan Zacharia, hukuk diplomasına sahip olduğunu ve uluslararası ticari işlemler alanında çalıştığını belirtti.

Zacharia, 2011-2013 yılları arasında Pekin'deki Zhong Lun hukuk firmasında çalıştığını ve uluslararası ticari işlemler alanında faaliyet yürüttüğünü söyledi. Ancak Çin'de çalışmış olması, tek başına ülkede avukatlık yapma yetkisine sahip olduğunu göstermiyor. Zacharia'nın Çin'de avukatlık yetkisi bulunduğunu ortaya koyan bir kayıt da gündeme getirilmedi.

Zacharia ise kendisini avukat olarak tanıtmasının yanlış olmadığını savundu. Hukuk diploması ve uluslararası hukuk alanındaki deneyiminin bu tanımı kullanmak için yeterli olduğunu ileri sürdü.

Mesleki yeterliliğine ilişkin tartışmaların büyümesi üzerine Zacharia hakkında California Eyalet Barosu'na şikayette bulunuldu. Şikayette, avukatlık ruhsatına sahip olmadığı halde kendisini avukat olarak tanıtmasının ve hukukla bağlantılı görevlerinin eyalet yasalarına aykırılık oluşturup oluşturmadığının araştırılması istendi.

TRUMP'IN AVUKATLIK GEÇMİŞİNİ SONRADAN ÖĞRENDİĞİ İDDİASI

Zacharia'nın görevden ayrılmasının arka planına ilişkin haberlerde, Trump'ın sözcüsünün avukatlık geçmişi hakkında yeterli bilgi sahibi olmadığı öne sürüldü. Trump'ın Zacharia'yı göreve atarken avukat olarak tanıttığı, ancak avukatlık sınavını geçemediğini öğrenmesinin Beyaz Saray'da rahatsızlığa yol açtığı iddia edildi.

Zacharia'nın ilk basın toplantısındaki performansının Trump'ın beklentilerini karşılamadığı da ileri sürüldü. Ayrıca yeni sözcünün Beyaz Saray'ın mevcut iletişim kadrosuyla çalışma biçimi konusunda anlaşmazlıklar yaşadığı ve kendi ekibini oluşturmak istediği iddia edildi. Zacharia ise kendisine yöneltilen bu iddiaları reddetti.

Çin'deki mevcut düzenlemeler kapsamında yabancı ülke vatandaşlarının Çin'in ulusal hukuk mesleği yeterlilik sınavına giremediği de belirtilirken, Zacharia'nın görevden ayrılığına ilişkin haberlerde resmi gerekçeye dair ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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