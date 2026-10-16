Ankara'da 8 belediye başkanı AK Parti'ye mi geçiyor? İsimleri tek tek saydı

Gazeteci Mustafa Yavuz, TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında, Ankara'da 8 ilçe belediye başkanının AK Parti'ye katılabileceğini öne sürdü. CHP'den istifa ederek bağımsız kalacağını açıklayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da önümüzdeki birkaç hafta içinde AK Parti'ye geçeceğini iddia eden Yavuz, isimleri tek tek sıraladı.

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Gazeteci Mustafa Yavuz, TGRT Haber'de yayınlanan Taksim Meydanı programında belediye başkanlarının parti değiştireceğine yönelik dikkat çeken iddialarda bulundu.

Ankara'da 8 ilçe belediye başkanının toplu halde AK Parti'ye katılabileceğini öne süren Yavuz, CHP'den istifa ederek bağımsız olarak yoluna devam edeceğini açıklayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

"AHMET ARAS AK PARTİ'YE GEÇECEK"

Ahmet Aras'ın AK Parti'ye katılacağını iddia eden Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

“AK Parti yolcusu diyebiliriz. Kendisi AK Parti'nin Muğla'daki yetkilileriyle, oradaki siyasetçileriyle zaten bir yol almış. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde Ahmet Aras'ın AK Parti'ye geçişi noktasında şu anda 'bağımsız kalıyorum' demesi normaldir. Bunu diğerlerinde de biz gördük. Ahmet Aras önümüzdeki birkaç hafta içerisinde AK Parti'ye geçecek.”

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"ANKARA'DA 8 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI DA GEÇİYOR"

Önümüzdeki haftadan itibaren AK Parti'ye katılan belediye başkanlarının sayısında artış yaşanacağını savunan Yavuz, Ankara'daki 8 ilçe belediye başkanının toplu olarak partiye geçeceğini ileri sürdü.

Yavuz, iddiasını şu sözlerle dile getirdi:

“Önümüzdeki haftadan itibaren AK Parti'ye geçen belediye başkanlarında da çok yoğun bir artış göreceğiz. Mesela Ankara'da 8 ilçe belediye başkanının toplu halde AK Parti'ye katılması neredeyse kesin gibi.”

İŞTE O İSİMLER

Mustafa Yavuz, Ankara'da AK Parti'ye katılacağını öne sürdüğü belediye başkanlarının isimlerini de açıkladı. Yavuz'un sıraladığı isimler şöyle:

Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya

Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu

Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak

Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap

Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör

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